Empresa argentina comprará DirecTV

jueves 22 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Grupo Werthein se metió en el mercado de la TV y acordó con la compañía estadounidense AT&T la compra de DirecTV Latinoamérica y Sky Brasil.



La empresa argentina adquirirá la compañía Vrio Corp, que administra DirecTV Latinoamérica -excepto México- y Sky Brasil, como también la participación en Torneos, empresa que organiza y televisa eventos deportivos en Argentina. Aunque no se informó el valor de la transacción, AT&T, empresa estadounidense que era accionista principal de la compañía de televisión por satélite y contenidos audiovisuales, había valuado a Vrio en U$S 4.600 millones, que incluían unos U$S 2.100 millones en correcciones acumuladas en el tipo de cambio.