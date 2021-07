“Estuvo 77 días prófugo, ¿quién dice que no lo vuelva a hacer?”

jueves 22 de julio de 2021 | 6:03hs.

La causa derivada del siniestro vial en el que murieron Olivia Dreyer (56) y su hija, Sonia Bohling (35), quedó sin detenidos en razón de que el juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar, concendió el beneficio de la excarcelación al principal y único sospechoso, Marcos Roberto Francisco (36), quien estuvo detenido dos semanas luego de haber estado prófugo y con pedido de captura internacional durante más de dos meses.



Francisco es el propietario de la camioneta Toyota Hilux que circulando a contramano y con exceso de velocidad por la ruta nacional 101 chocó de frente con el coche en que viajaban las víctimas, manejado por Danilo Bohling (58), uno de los sobrevivientes. El otro fue su nieto (hijo de Sonia) de 9 años, que sufre las secuelas físicas del choque y sigue sin comprender la muerte de su mamá y abuela.



Fuentes ligadas al caso detallaron a El Territorio que el sospechoso fue excarcelado porque no fue ubicado por los testigos del hechos durante la mañana del siniestro (y la noche anterior). Si bien es el titular de la camioneta, tanto el sobreviviente como un testigo que llegó al lugar no lo vieron.



El magistrado concluyó que al momento no tiene los elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad, por lo que estableció el cambio de carátula -una menos gravosa y excarcelable- y una caución de un millón de pesos para determinar que siga el proceso en libertad.



El sospechoso cubrió ese monto y pudo abandonar su celda, pero seguirá ligado al caso. Resta aún que llegue a sutus manos el resultado de varias pericias accidentológicas y hechas sobre la camioneta que en su momento fueron ordenadas.



Es en ese punto donde radica la indignación del sobreviviente, Danilo Bohling , puesto que él no tiene dudas de que el excarcelado manejaba la camioneta que mató a su familia y ante su inesperada liberación cuestionó: “¿Por qué se fugó si no tiene nada que ver? ¿Por qué se mantuvo prófugo tanto tiempo? Después de nueve días del hecho presentó un pedido de eximición de prisión desde donde estaba escondido”, dijo y teniendo en cuenta esos interrogantes advirtió que “ya se fugó, estuvo prófugo 77 días, ¿quién garantiza que no lo vuelva a hacer? Todos vemos el potencial riesgo de fuga, pero tendremos que esperar el resultado de las pericias, ¿qué otra nos queda?”.



El sospechoso es comerciante y vive en la localidad de Bernardo de Irigoyen, frontera seca que ofrece cientos de pasos clandestinos hacia Brasil, país donde se cree que estuvo los 77 días prófugo hasta que fue capturado en un operativo encubierto desplegado por la Policía de Misiones en inmediaciones de un comedor de esa ciudad.



“Es indignante, pero habrá que esperar, seguir el curso legal y empezar a revisar el expediente. Esperamos las pericias, el resultado de las huellas que estaban en la camioneta y vamos a pedir su detención, si le encuentran”, manifestó Bohling, quien hace apenas dos semanas pidió al juez a través de este matutino “que lo mantenga encerrado”.



“De una vez por todas la sociedad merece que quienes salen a las rutas alcoholizados, atropellan y matan, dejando destruidas a cientos de familias, tengan un castigo aunque se sabe que nunca se recuperan las vidas de las personas que mueren por culpa de estos asesinos. Pido que lo mantengan encerrado y que no sea un caso más de tantos que lo liberan bajo fianza para que siga con su vida de excesos. Confío en la justicia. Un fallo ejemplar sería un buen mensaje para la sociedad que ya no tolera a este tipo de criminales en las calles”, había dicho.