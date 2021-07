Rusia y Corea del Norte, excluidos

jueves 22 de julio de 2021 | 6:01hs.

La postergación de los Juegos Olímpicos derivada de la pandemia de coronavirus ya hace totalmente atípica a esta edición de la cita. Para sumar elementos a esta versión particular, dos naciones no participarán: Rusia y Corea del Norte no serán parte de Tokio 2020.



La octava nación más ganadora en el medallero histórico no estará presente en los Juegos Olímpicos gracias al veto impuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); dicho castigo se dio en 2019, luego de que se demostrara que, años atrás, Rusia había manipulado muestras de las pruebas antidopaje de sus atletas, con el fin de encubrir casos positivos. Rusia no participará, pero sí sus atletas. El castigo implica que tanto bandera como himno ruso están prohibidos en la edición de 2020; no obstante, los deportistas rusos calificados y que cumplan con los controles y pruebas solicitadas, podrán participar, pero bajo un estatus neutro.



En el caso de Corea del Norte, ese país decidió no participar. El Comité Olímpico Norcoreano tomó en marzo dicha decisión alegando resguardar la integridad de sus atletas por el Covid-19