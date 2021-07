Buscó refugio en el arte para darle batalla al cáncer

jueves 22 de julio de 2021 | 6:04hs.

Alba Zamora (58) es docente y hace algunos años le diagnosticaron cáncer, por lo que se tuvo que someter a un tratamiento, lo que le significó dejar las tareas habituales. Ante esta situación encontró su refugio en el arte y a medida que tuvo mejoras en su calidad de vida, también le dedicó tiempo y energía a ayudar a personas en la misma situación.



“Desde niña, en el Chaco donde nací, asistía a una academia privada superior de arte, así que cuando terminé quinto año, ese título de plástica me dio pie a dictar clases. A los 17 años empecé a trabajar en una primaria, y con lo que ganaba pude estudiar Profesorado de Lengua y Licenciatura en Historia”, relató Alba en diálogo con El Territorio.



Como docente tenía 42 horas y trabajaba de lunes a viernes. Desde hace 28 años vive en Montecarlo y hace cuatro años se jubiló, lo que le dio pie a volver a dedicarse a la escritura, a la pintura, a participar en concursos literarios y de arte usando sus pinceles.



Hace seis años le diagnosticaron cáncer. “Pensé qué hacer, porque uno se ve inhibido. Comencé a participar de un taller de arteterapia con psicólogos de Chaco que venían una vez por mes y se armó un grupo interesante en Montecarlo en el que se pinta, se hacen actividades para enfocar en hacer algo y curar la mente, comencé con un taller una vez a la semana en Montecarlo en la Casa de la Cultura, pero con el Covid tuvimos que suspender y seguimos trabajando en el grupo de WhatsApp; siempre está latente la idea de seguir juntándonos y hacer actividades, como pintar”, sostuvo la docente.



Meses atrás, Alba participó con una pintura en un concurso propuesto por Ademi. Con un dibujo de las Cataratas del Iguazú con la luna llena ganó el concurso y hoy está plasmado sobre lienzo para la confección de prendas.



Muchos de sus cuadros están expuestos en bares locales y en habitaciones del apart hotel Terrazas del Paraná la gente tiene la posibilidad de verlos y comprarlos.



“Como soy mi propia ama de casa, hago las tareas diarias, actividad física y luego le dedico unas tres horas al día a la pintura. Tengo muchas pinturas de Misiones, la técnica que uso consiste en realismo fotográfico, de muchas fotografías puedo componer. Me agrada la pintura rápida ligera, más de murales, paisajes, flores. Pinto por placer. La pintura toda mi vida fue terapia“, remarcó.