Médico antivacuna oficializó su descargo

jueves 22 de julio de 2021 | 6:04hs.

El médico Carlos Luis Flamig, cuya opinión antivacuna se viralizó la semana pasada, presentó ayer su descargo por escrito ante las autoridades del hospital Samic de Oberá donde se desempeña como profesional de planta permanente del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Según precisaron, el galeno insistió con el argumento que ya había brindado ante el requerimiento de la gerencia de la clínica privada donde también trabaja.



“En la nota dice que hizo el audio para la gente de su iglesia y que no tuvo la intención de viralizar para la comunidad en general. Dice que es un pensamiento personal y que no atentó contra la salud pública, pero habrá que ver qué resuelven las autoridades”, explicaron desde Salud Pública.



Flamig está afectado al hospital de Oberá, pero desde inicios de la pandemia se halla en uso de licencia porque tiene 67 años e integra la población de riesgo.



De todas formas, en ningún momento dejó de atender en la clínica privada, donde se desempeña como médico de cabecera de más de mil afiliados al Pami. Además tiene pacientes particulares.



Confirmación

Precisamente, la dirección del Samic obereño recibió la confirmación oficial de que el profesional se halla trabajando en el sector privado, lo que derivaría en una sanción administrativa.



“Ahora se armará un expediente que será elevado al Ministerio de Salud Pública y luego a la Fiscalía de Estado. Esto puede derivar hasta en una causa de cesantía, porque está de licencia en el hospital pero confirmamos que sigue trabajando en el sector privado. Ya con relación a su postura antivacuna, son dichos que se pueden discutir ética y moralmente, aunque no se descarta algún tipo de denuncia por mala praxis por el lado de los afectados”, subrayó un vocero.



Los dichos de Flamig permitieron conocer una serie de actitudes que tuvo como profesional de la salud en el marco de la pandemia de Covid-19, ya sea en su postura personal -no usaba barbijo ni se vacunó- como también en cuanto a la atención de sus pacientes. En sus audios el médico afirmaba que colocarse la vacuna contra el coronavirus era como ponerse un chip. “Como se comprobó por múltiples videos, son sustancias radiomagnéticas que son para localizar a personas. Esta vacuna es algo personalizado que tiene un número para identificar a cada persona”, decía en las grabaciones.