El Mercosur retomó las negociaciones con Canadá

En lo que representa un avance significativo por el tipo de país, el Mercosur reinició ayer las negociaciones con Canadá con el objetivo de firmar un acuerdo de libre comercio durante 2022 o 2023.



Fuentes diplomáticas señalaron que “se realizó un repaso por videoconferencia (hace alrededor de un año que no había contactos), y se quedó en volver a dialogar en septiembre, acordando una hoja de ruta; hacia noviembre o diciembre podría haber un encuentro presencial, probablemente en Brasilia”.



“Con Canadá, se hizo un repaso de estados de situación. En general, los informes indicaban que ‘hubo buenos intercambios’ pero los canadienses y algunos estados del Mercosur hubieran querido hablar de que ‘hubo avances reales’, lo cual no pasó. A pesar de que Uruguay especialmente y un poco Brasil quisieron poner un impulso en la negociación y hablar de ‘intercambiar ofertas’, ya los propios canadienses habían adelantado que como están enfrentando elecciones nacionales, no están en condiciones ni de proseguir las negociaciones con normalidad”, ampliaron.



En una matriz de atractivo comercial para la Argentina, Canadá se destaca por alto nivel de ingresos, crecimiento de sus importaciones, complementariedad de nuestra oferta exportable y bajo riesgo de sus exportaciones.



Vinos y carne

“Tenemos oportunidades de mejorar acceso en carne bovina, vinos, frutas, alimentos en general”, detallaron en el bloque sudamericano a este medio. En esta línea, puntualizaron que “además son una economía moderna basada en servicios, donde tenemos chances de exportar”.



El acuerdo también tendría un capítulo sobre inversiones y otros capítulos sobre comercio inclusivo (medio ambiente, género, derechos laborales). Antes de la declaración de la cuarentena el año pasado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había invitado a Alberto Fernández a una cumbre en Ottawa.