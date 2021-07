Covid-19: refuerzan aplicación de la segunda dosis de la vacuna

jueves 22 de julio de 2021 | 6:06hs.

Con 4.266 vacunas contra el Covid-19 colocadas ayer, la provincia de Misiones pasó ayer la barrera de las 600 mil aplicaciones.



En base a los datos ingresados hasta ayer a la Red de Información en Salud de Misiones (Rismi) y enviados al Sistema Integrado de Información Sanitaria (Sisa), en los vacunatorios provinciales o en los operativos extramuros se colocó, desde el 29 de diciembre pasado y hasta el 21 de julio 2021, un total de 600.050 vacunas contra el coronavirus en primeras o segundas dosis.



La meta ahora es empezar a completar los esquemas de vacunación con ambas dosis, más aún si se tiene en cuenta que 459.921 son primeras dosis y sólo 140.129 personas lograron completar el esquema con ambas vacunas.



El freno principal es la escasez, en todo el país, del segundo componente de la Sputnik V. Pero al haber disponibilidad de Sinopharm y Astrazeneca, se está buscando en operativos callejeros a quienes recibieron esas vacunas para que puedan completar el calendario. La meta que se fijó desde Nación es lograr la mayor cantidad de vacunados con ambas dosis antes de la llegada de la primavera.



“Queremos tener la mayor cantidad de gente vacunada, sobre todo los que tienen enfermedades de base respiratorias como asma o Epoc”, había dicho esta semana el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón.



En Misiones, la población que está siendo vacunada y que puede acercarse a cualquier vacunatorio habilitado a pedir primeras o segundas dosis, según corresponda, es la de 18 años en adelante, con o sin comorbilidades. Dentro de esa franja de personas, se estima un total de 800.000 personas, con lo cual casi el 58% de los misioneros de 18 años en adelante recibió al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y casi el 18% completó el esquema. Fuera de estos números queda la población menor de 18 años, para la que aún no hay vacunas disponibles en el país.



Detalle

En detalle, el nivel de cobertura según las distintas franjas etarias es muy variado en Misiones.



En lo que respecta a la franja de personas de 60 años o más, 106.176 recibieron al menos una vacuna y 60.777 tienen el esquema completo.



Del personal considerado estratégico, 67.653 tiene la primera dosis y 23.851 cumplimentaron con las dos.



De los trabajadores de la salud, 20.484 tienen al menos una vacuna y 15.832 el esquema completo.



En la franja poblacional de 18 a 59 años con factores de riesgo como discapacidad o algún tipo de enfermedad, se aplicaron 225.166 vacunas como primeras dosis y 35.563 como segunda dosis.



En el grupo de misioneros de 18 a 59 sin factores de riesgo se colocaron 39.765 vacunas como primeras dosis. En ese sentido, actualmente los equipos de salud trabajan para lograr una mayor adherencia en estas personas, algunas reacias a vacunarse, según explican los vacunadores en toda la provincia.



En lo que respecta a segundas dosis, 4.061 personas que integran esta franja sin comorbilidades tienen el esquema completo con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Por último, en la categoría “otros” hay 677 personas con una vacuna y 45 con las dos dosis.



Porcentaje

Siempre hablando de primeras dosis, Salud Pública informó que en el grupo de personas de 18 a 29 años, el 33,76% ya se aplicó la vacuna; en el grupo de 30 a 39 años ese número se eleva al 54,16%; en la población que tiene entre 40 y 49 años, el 69,52% recibió la primera dosis; en el grupo de 50 a 59 años un 72,65% está vacunado con una dosis; la población de 60 a 69 años, el 100% está con una dosis; en la franja de 70 a 79 años un 92,58% recibió la primera vacuna y en los de 80 años y más el 87,79%.



Acelerar

Sobre el proceso de vacunación en todo el país se refirió ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien contó que casi el 50% de la población argentina recibió la primera dosis de la inmunización contra el Covid-19.



“Está acelerándose mucho tanto la llegada de vacunas como la vacunación; seguramente hoy (por ayer) alcancemos al 50% de toda la población argentina con una primera dosis”, remarcó.



La ministra destacó que a nivel nacional ya se encuentran vacunados el 87% de los mayores de 50 años mientras que “los mayores de 70 ya completaron el esquema de dos dosis en un 45%” y el 70% de los mayores de 20 años recibieron la primera.



“La verdad es que la campaña avanza rápido, seguramente ahora, al implementar la estrategia de dar las segundas dosis, se va a enlentecer un poco el aumento de las primeras; eso es también esperable”, advirtió Vizzotti.



En ese sentido, recordó que hay que “atrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta a la Argentina”, mientras que siguen disminuyendo los casos.



Además, adelantó que se estima “que en los próximos días va a haber novedades” en relación a las vacunas del laboratorio Moderna que va a permitir inmunizar a “adolescentes entre 12 y 17 años con condiciones de riesgo”.



“Una vez que lo aprueba la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), como son entidades regulatorias de alta vigilancia, Argentina siente que puede dar la autorización para el uso de emergencia y en esta situación particular, con la autorización el país de origen, es suficiente”, detalló.



En tanto, sobre la llegada de segundas dosis de Sputnik V, se recordó que la semana pasada llegaron 550.000 dosis del segundo componente al país y se prevé que esta semana llegue otro lote, aunque las autoridades sanitarias no especificaron cuántas arribarán.

En cifras

4.266 Este miércoles se colocaron 4.266 vacunas contra el Covid-19 en la provincia de Misiones y se pasó la barrera de las 600 mil aplicaciones.

