La actividad económica cayó 2% en mayo respecto de abril

jueves 22 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó ayer que la actividad económica de mayo tuvo un aumento de 13,6% en la comparación interanual.



Sin embargo, el estimador mensual de actividad económica (Emae) tuvo una variación negativa sin estacionalidad por segunda vez consecutiva (-2%) en comparación con abril y se ubicó apenas 4% por debajo del nivel de febrero 2020, antes de la pandemia.



De esa forma, la actividad económica acumuló un alza de 9,5% en los primeros cinco meses del año. A su vez, la serie tendencia-ciclo presentó una variación negativa de -0,2% respecto al mes anterior.



“Esta dinámica es acorde a la situación sanitaria observada desde abril, con incrementos de contagios de Covid-19 y la consecuente implementación de restricciones que tomaron mayor intensidad en la última semana de mayo”, explicó el ministerio de Economía.



De los 15 sectores económicos que conforman el Emae, 14 de los sectores económicos que conforman registraron aumentos en la comparación interanual, de los cuales la mitad de ellos con subas de dos dígitos. El único sector que tuvo una leve caída fue Agricultura (-4,3%) y restó 0,8 puntos porcentuales al nivel general.



Según el informe del Indec, lideró el crecimiento Otras actividades de servicios, con una suba de 113,6% interanual y aportó 1 p.p. al crecimiento.



Le siguieron Hoteles y restaurantes (54,3%) y la Construcción (52,1%). Por su parte, los mayores aportes al crecimiento fueron de la Industria (29,9%) y el Comercio (23,3%), que acumulan 7 subas consecutivas.



También crecieron en mayo a tasas de dos dígitos Minas y canteras (17,3% interanual) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (14,7%), al igual que los Impuestos (12,3%).



Intercambio comercial

Por otra parte, el Indec informó que el intercambio comercial de junio dejó un superávit de U$S 1.067 millones, por debajo de los U$S 1.487 millones de igual mes del año pasado.



Durante el sexto mes del año, las exportaciones subieron 45,8%, al sumar U$S 6.976 millones, al tiempo que las importaciones avanzaron 79,1%, con un monto total de 5.909 millones.En junio “todas las magnitudes a nivel general, valor, cantidad y precio, tanto de las exportaciones como de las importaciones aumentaron”, destacó el informe del Indec.



Los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, Estados Unidos, China, Países Bajos, Chile, India, Vietnam, Irán, Egipto y República de Corea, en ese orden; que en conjunto explicaron el 55,9% del total de ventas externas.



Por su parte, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, India, Rusia, México, Tailandia e Italia, que representaron el 70,5% del total de compras al exterior.



El rubro con mayor venta fue “Residuos y desperdicios de la industria alimenticia”, término que comprende a lo que queda de la molienda de la soja y girasol, con poco más de U$S 1.200 millones.