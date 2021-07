Descartan que se produzcan cimbronazos en el dólar

jueves 22 de julio de 2021 | 6:02hs.

La suba del dólar de las últimas semanas formó parte de la agenda del gabinete económico que se reunió este miércoles en la Casa de Gobierno. Los funcionarios consideran que no habrá “cimbronazos” con el tipo de cambio antes o después de las elecciones parlamentarias, y que el Banco Central tiene “espalda suficiente” para sostener el precio de la divisa.



Así lo expresó la titular de la Afip Mercedes Marcó del Pont luego de la reunión con el resto del equipo económico, en la que se trataron distintos temas como la reglamentación de la ley de monotributo y el nuevo llamado a inscripción para el programa Repro II.



“Sostenemos que el Banco Central, a partir de las políticas de regulación cambiaria, tiene absoluta espalda para asegurar la estabilidad cambiaria, no hay posibilidad de un cimbronazo antes o después de las elecciones”, afirmó Marcó del Pont en rueda de prensa.



Consultada sobre las causas de la suba del dólar blue de las últimas semanas, indicó que “es un mercado ilegal e informal, es muy pequeño y con pocos movimientos reacciona al alza o a la baja. Incide sobre las expectativas pero no en la operatoria del mundo de la producción, de los que tienen que exportar o pagar una deuda. Preveíamos que siempre se dan estos movimientos” en época eleccionaria, dijo Marcó del Pont.