Balance positivo en gastronomía de Posadas por el Día del Amigo

jueves 22 de julio de 2021 | 6:04hs.

Las celebraciones, como la del Día del Amigo, son ideales para fomentar el consumo, principalmente en cuanto a gastronomía. Si bien el frío a veces complica un poco las salidas, esta vez no fue el caso, puesto que pese a las bajas temperaturas, muchos misioneros disfrutaron el último martes en restaurantes, bares y pubs con amigos. Con medidas sanitarias y protocolos preestablecidos, la jornada fue una oportunidad única para los comerciantes y empresarios del rubro.



Los días previos, los sitios en Posadas y otros puntos de la provincia mantuvieron fuertes expectativas en torno al lunes por la noche y el martes. Algunos prepararon show especiales, promociones y descuentos para atraer a más clientes. La ampliación horaria en la capital misionera y en otros municipios, como Eldorado, también fue propicia para alentar el consumo en un rubro que viene recuperándose muy lentamente de los embates de la cuarentena estricta del año pasado. Sin embargo, de acuerdo a lo que comentaron desde el sector a El Territorio, la evaluación de la jornada fue muy positiva y deja como saldo aún más expectativas en lo que resta de las vacaciones de invierno.



Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), indicó que “fue una buena fecha, más allá de que hacía un poco de frío, el tiempo acompañó. El horario empezó temprano, con los cafés que se llenaron desde temprano, lo que está bueno porque hay restricciones horarias más allá de que se estiró una hora más el horario y se cerró a la una”.



“Fue positivo para la gastronomía, coincidiendo con las vacaciones, por lo que los turistas que estaban también pudieron aprovechar”, resaltó.



Por su parte, el presidente de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicios de Misiones, Martín Oria, detalló: “La verdad es que la gastronomía en Posadas viene trabajando muy bien, al haber faltante de fiestas, encuentros y boliches bailables, los bares, restaurantes y pubs son los que acarrean el esparcimiento formal”.



“Hay una demanda positiva de gastronomía y bares con buena música para ir a estar, dentro de los protocolos, con mesas de no más de cinco personas. Venimos trabajando muy bien con nuevos hábitos, acompañados de las cervecerías artesanales y mucha variedad en cuanto a oferta gastronómica”, afirmó.



“Estamos en los últimos días de las vacaciones en Misiones y a partir de este lunes empezó en Buenos Aires, así que creemos que esta semana vamos a trabajar bien. Por supuesto que el lunes en vísperas del día del amigo y ayer martes todos trabajaron muy bien, las cafeterías, bares, restaurantes, producto de una fecha tan especial y el muy buen clima. Se trabajó más que bien en este rubro”, aseguró.



Nuevos hábitos

Los empresarios del rubro vienen visibilizando en los últimos años nuevas costumbres en las ciudades, que tienen que ver también con el estilo de vida y los horarios. Se trata de la iniciativa de reunirse con amigos para merendar. Los negocios que ofrecen café, jugos y todo tipo de ofertas en merienda han notado el crecimiento de la demanda también, que sube un poco más incluso en invierno. Sobre esto se refirió Francisco Souza, propietario de Amarú Resto Bar en Costanera y Amarú Café Bar en el centro. “Estuvo muy bien el movimiento de ayer, era lo que se esperaba, la cafetería anduvo muy bien, desde el mediodía y a la tarde también llenísimo, con gente en espera”.



“Es algo que se incorpora a la oferta gastronómica en Posadas hace algunos años, que la gente salga a reunirse no sólo como antes a cenar, sino también a merendar, que es una opción muy fuerte ahora en Posadas, la cafetería fue una opción muy elegida por las personas para festejar el día del amigo”, dijo.



Y apuntó: “Por la noche también tuvimos nuestra capacidad completa, con algunas reservas, estos días son días fuertes que se sabe que se trabaja bien y se cumplieron las expectativas, se pudo trabajar bien de día y de noche, estamos contentos por eso”.