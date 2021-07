Qué ver, leer y escuchar

jueves 22 de julio de 2021 | 6:00hs.

El veredicto

23 y 30 de julio a las 22

Europa Europa



Basada en la pieza teatral Terror, del autor alemán Ferdinand von Schirach, presenta el juicio a un militar que enfrentó un ataque terrorista desobedeciendo órdenes. El espectador podrá interactuar en tiempo real como jurado.



Everyone is doing great

Paramount+



Seth y Jermy, dos chicos que disfrutaron del éxito de Eternal, drama televisivo de vampiros, con fans en todo el mundo. Cinco años después se tienen que apoyar el uno al otro y retomar sus normales vidas.



Una historia argentina en...

Jorge Fernández Díaz



Historia contemporánea de inusual hondura. Un testimonio valiente que retrata, como nunca, la gran batalla de las ideas entre un populismo autocrático que intenta someter a millones de argentinos y un republicanismo popular que resiste.



(Mal) Educadas

María Florencia Freijo



El conocimiento nos hará libres” ¿Cómo se ha educado a las mujeres por siglos? ¿Para qué se las ha educado? Con una aguda mirada, la autora encuentra en el concepto de ‘mala educacion’ un punto de partida que consolida una serie de prejuicios sobre las mujeres.



Good Things

Dan + Shay





Tres años después del álbum que catapultó al dúo a una nueva era en su carrera, el fenómeno de la música country y pop, llega uno nuevo con 12 canciones incluyendo el tema que da nombre al álbum, recientemente publicado.



Senjutsu

Iron Maiden



Senjutsu, traducido como “tácticas y estrategia” es su primer trabajo de larga duración después de 6 años y fue grabado en París. Mark Wilkinson fue quien creó la portada con la figura de un Samurai, sobre la base de una idea de Steve Harris.