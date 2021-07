Luciano Castro salió a aclarar los rumores que lo vinculan con Barón

jueves 22 de julio de 2021 | 6:00hs.

Después de que Jimena Barón contara que en el verano protagonizará una película con Luciano Castro, los rumores de romance entre ellos no tardaron en aparecer.



“Hay una película muy hermosa con un compañero soñado”, dijo durante un móvil en Los Ángeles de la Mañana, y despertó los comentarios del conductor, Ángel de Brito. “Lo agarrás soltero. Dios mío. Que Dios te bendiga”.



De inmediato, la actriz intentó ahuyentar las posibles versiones sobre una relación entre ellos destacando que se conocen desde hace 18 años y que los une una amistad.



Sin embargo, el conductor y las panelistas le recordaron a Jimena su romance con Rodrigo Romero, su compañero en la película El Potro. “Bueno, era otra cosa, a Rodrigo no lo conocía. No era amiga...”, enfatizó ella y si bien no quiso confirmar el nombre de la película que protagonizará con Castro, adelantó que habrá “escenas muy hot”. “Nos vamos a divertir todo el verano”, aseguró De Brito especulando con la pareja y las imágenes que seguro aparecerán cuando comiencen a filmar.



Lo cierto es que si bien ella aseguró que no está en pareja, sí contó que está “conociendo” a alguien. Incluso, la noche en que Argentina ganó la Copa América en Brasil, reveló que se quedó afónica como consecuencia de aquellos festejos.



“Bebí mucho alcohol con hielo en un balcón. Estaba con un chico muy lindo, tuve que darlo todo. Tuve que desnudarme, secundarlo con el habano. Yo soy muy gaucha. Él tiene mucho más para ser quemado. Yo estoy tranquila”.



En este contexto, en las últimas horas, fue Juariu, la panelista de Bendita, quien descubrió una foto del actor fumando un habano. Y quien también notó que Jimena y Sabrina se likeaban fotos hasta mayo y que luego, no solo dejaron de hacerlo, sino que, además, ya no se siguen más en Instagram.



Por este motivo, si bien suele tener muy bajo perfil, el ex Valientes se vio obligado a aclarar en sus redes sociales su relación con La Cobra. “Me están relacionando con una amiga de hace 18 años, Jimena, en algo que nada tengo que ver. Fíjense por favor. Gracias”, expresó ayer al mediodía en una story de Instagram para dar fin a las versiones que indicaban que estarían iniciando una relación.



Días atrás, Sabrina Rojas había hablado sobre el presente sentimental del padre de sus hijos, de quien se separó el 20 de mayo.



“No creo que Luciano esté conociendo a alguien, debe estar conociendo a muchas”, vaticinó. Y había agregado: “Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. Me parece muy bien que lo haga. Pero no hablamos de eso. Él hace su vida de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos bien así”.



Por el lado de Barón, se convirtió en una de las solteras más codiciadas luego de su ruptura con el Tucu López: en ShowMatch, varios de sus colegas son los que quieren encontrarle un candidato.