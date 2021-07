El gobierno provincial subsidiará parte del boleto urbano en Oberá, que pasará a costar $35 y $40

miércoles 21 de julio de 2021 | 13:16hs.

Pocas horas después de haber vetado el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, aprobado días atrás por el Concejo Deliberante que elevó el costo a $48 y $50 (ahora está $30), el intendente de Oberá, Carlos Fernández, expuso sus argumentos, criticó a los ediles opositores y explicó que el gobierno provincial subsidiará parte del valor final del boleto para que se ubique en $35 con tarjeta (una especie de Sube local) y $40 en efectivo.

"Se veía la angustia generada por este aumento en quienes usan el colectivo todos los días", manifestó Fernández y en esa línea agradeció "al gobernador Herrera Ahuad y al ministro Adolfo Safrán porque la provincia subsidiará la diferencia del pasaje teniendo en cuenta los valores aprobados por los concejales semanas atrás. El valor ahora, con el subsidio anunciado, quedará en $35 con tarjeta y $40 sin".

La nueva propuesta será enviada al cuerpo deliberativo para su tratamiento y sería aprobado en los próximos días. El monto del subsidio que recibirá la empresa Capital del Monte, única prestataria del servicio, no fue informado.

Más allá de eso el jefe comunal obereño justificó el aumento aprobado diciendo que "es una necesidad real, estoy totalmente de acuerdo, comparto y doy gracias a este concejo que llevó la tarifa a ese precio y a partir de ahí la demostración fehaciente del costo real del pasaje".

"Era necesario el ajuste en la tarifa, como el resto de las localidades de la provincia lo irá haciendo", puntualizó.

Críticas a los funcionarios

El jefe comunal aprovechó para criticar a la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann y a los concejales opositores Horacio Loreiro, Mara Frontini y Marcelo Sedoff.

"Que no le hicimos caso a la oposición no es real, porque hasta el día de hoy no hay una sola propuesta escrita por ninguno de los opositores, ni de la defensora del pueblo, Patricia Nittmann y voy a dar nombres y apellidos porque ni del concejal Loreiro ni de la concejal Frontini, ni de Sedoff hasta el día de hoy no tenemos una sola propuesta de números o de ayuda a mejorar este sistema", cuestionó y sobre ellos continuó: "Lo digo con total seriedad, sin enojos, porque es muy fácil hablar y expresarse de la forma en que se expresan pero ellos no están en la preocupación del usuario, para nada, ni siquiera se subieron a un colectivo para hacer un recorrido. Es todo de pico hacia afuera, y eso es política. Aceptamos el rol que tienen pero hagamos las cosas con seriedad, con responsabilidad y pensando en aquel que usa el transporte público de pasajeros".

Los ediles mencionados por el jefe comunal fueron los que se opusieron al aumento del 66% del boleto en la sesión y plantearon un incremento escalonado.

