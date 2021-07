Analizan situación de los municipios ante la bajante histórica del río Paraná

miércoles 21 de julio de 2021 | 10:19hs.

El río Paraná registra su mayor bajante en 77 años y desde el gobierno nacional pidieron limitar el consumo del agua en 7 provincias que son alcanzadas por esta importante vía fluvial y entre ellas se encuentra Misiones.

Daniel Di Stéfano, presidente del Eprac, Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas de la provincia, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactica e indicó: “La medida de limitar el uso del agua potable es sorpresiva para algunos sectores pero desde el gobierno de la provincia venimos hablando de la importancia para el planeta de cuidar el agua”.

“La cuestión climática está azotando el planeta y es lo que está pasando acá, se ha emitido alerta roja por una baja en la Cuenca del Plata que tiene como su río más caudaloso al río Paraná que es el que tenemos frente a Posadas, no solamente bajará este río sino también el Iguazú y Uruguay como también fuentes internas que tengan arterias a estos ríos”, destacó.

Di Stéfano por otra parte acentuó que desde el Ente se vienen llevando adelante reuniones con prestadores del servicio de agua potable para analizar la situación municipio por municipio y ver cómo se va comportando el agua con esta baja.

“En Posadas y Garupá no hay faltantes porque la toma está muy por debajo del río y no se vería afectada y poco afectará la zona del embalse de Yacyretá y los municipios que pueden experimentar problemas son los de zona Norte pero estos ya vienen trabajando en sus fuentes de captación como Piray, Wanda, Eldorado tienen tomas de agua flotantes que son movibles a medida que el río baja o sube. También se trabaja en planes de contingencia pero hay que levantar las antenas sobre el pedido de cuidado de agua potable como controlar las pérdidas internas en los domicilios, almacenar las aguas, tener cuidado con incendios y no acumular basura”, enumeró el titular del EPRAC.

Finalmente sostuvo que no hay falta de agua potable en la provincia pero el valor del agua comienza a cotizar en bolsa y que hayan bajantes no quiere decir que los municipios se vayan a quedar sin agua pero eso no quiere decir que no existan medidas legislativas para acompañar a las cooperativas con restricciones y es un trabajo en equipo de toda la comunidad.

“Hay que mirar y prestar atención de porqué suceden estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y la actitud del hombre con la naturaleza”, concluyó.