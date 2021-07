Misiones no cambia y la promoción será con el 100% de los contenidos aprobados

miércoles 21 de julio de 2021 | 5:30hs.

El Consejo Federal de Educación (GFE), que reúne a los ministros del área de todo el país, avaló por unanimidad la propuesta de fijar un piso mínimo de 70% de contenidos aprobados para promocionar de grado o año. Una medida en el marco de la pandemia de Covid-19 que derivó en un 2020 de escuelas cerradas. Si bien el documento lleva firma y sello del titular de la cartera de cada provincia, no es de carácter obligatorio y se aplica de acuerdo a la realidad y las necesidades. En ese sentido, Misiones no tendrá modificaciones respecto a la promoción, pues se mantendrá en 100% de contenidos aprobados.

“Se sigue con el régimen académico habitual, el chico que tiene previas las tiene que rendir, asimismo siguen las mesas de recuperatorios. Los régimenes de promoción son los habituales, se trata de 100% de contenidos aprobados”, afirmó el ministro de Educación, Miguel Sedoff, en diálogo con El Territorio.

“No es una resolución que obliga a las provincias a aplicarla sino que son alternativas para aquellas jurisdicciones que lo necesiten. Para nosotros es como cualquier año normal, hemos trabajado con la priorización de los contenidos, aquellos que necesitaron más acompañamiento lo pudieron tener” sostuvo Sedoff haciendo referencia que la provincia jamás implementó promoción automática de contenidos.

“La medida es para jurisdicciones que hayan tenido inconvenientes con la presencialidad y la virtualidad, lo que no ocurrió en Misiones”, aseguró y en esa línea explicó que “vamos a continuar sin cambios tanto en el régimen académico de promoción de este año como en calendario escolar”.

De manera que el receso de invierno concluye este viernes 23, y el lunes 26 continúa la modalidad mixta, 50% de presencialidad y otro 50% de virtualidad.

“Cerramos una muy buena primera parte del año. Confiamos en continuar con esta dinámica que nos permite generar herramientas para una mayor normalidad posible”, acotó.

“Las escuelas están trabajando prácticamente de manera normal, en algunos casos con presencialidad alternada pero en la dinámica del día a día creemos que es posible cerrar el año lo más cercano a la normalidad, por eso creemos que este tipo de soluciones extraordinarias, en nuestro caso, no serían necesarias”, señaló.

Destacó el aporte de los Centros de Apoyo Pedagógico distribuidos en los diferentes municipios. “El trabajo sirvió para la revinculación, hay 91 centros en la provincia, y además de que los chicos se pudieran revincular y para que los chicos pudieran tener un lugar para conectividad y tutorías. Fue una buena estrategia para la continuidad educativa”. Respecto a los alumnos desvinculados recordó que fueron 8 mil de una masa de 400 mil, los cuales se fueron reincorporando en el transcurso del año.

Distanciamiento social

En cuanto a la posibilidad de que las clases vuelven a ser 100% presenciales en toda la provincia desde agosto, incluyendo Posadas que concentra la mayor matrícula, el ministro habló de “una limitación objetiva que es el distanciamiento de metro y medio que tiene que existir entre los estudiantes adentro del aula, ese es el limitante principal a la cantidad de chicos que tienen que ir a la escuela, no es otro”.

“Hasta que el protocolo no se modifique no podemos aumentar la cantidad de chicos en la escuela. Se está estudiando, de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada jurisdicción, en algún momento disminuir el distanciamiento al metro, no metro y medio como ahora, y eso va a permitir que todos los chicos concurran de manera normal”, puntualizó haciendo especial hincapié en el sustento científico.

Criterios de calificación según cada provincia

El Ministerio de Educación de la Nación a cargo de Nicolás Trotta presentó ayer a los ministros provinciales del área educativa, una propuesta de evaluación de aprendizajes para aplicar en todas las escuelas del país, para decidir quién pasa y quién no al siguiente grado o año escolar.

La idea está contenida en una resolución que fue aceptada por los ministros de Educación de todas las provincias, que se reunieron en el Consejo Federal de Educación. Ahora esos funcionarios comenzarán a ver de qué manera se aplica esa idea marco general en la realidad educativa de cada jurisdicción.

“Los criterios de calificación podrán ser actualizados según crea conveniente cada jurisdicción” se explicó desde la cartera de Trotta. Esto no es menor pues significa que cada provincia ajustará esa normativa federal a la realidad de su territorio.

La propuesta nacional adopta la idea de trayectoria, en reemplazo de lo que anteriormente se definía como contenidos, porque la idea es evaluar los saberes pero también tener en cuenta la historia educativa de cada estudiante a lo largo del año. Si asistió o no a clases, ya sea de manera virtual o presencial. Si participó o no de las actividades propuestas por el docente. Si presentó las tareas en tiempo y forma y si pudo comprender los contenidos básicos de cada área.

Ese conjunto de habilidades determinará la trayectoria de cada estudiante, una especie de huella del tránsito de ese estudiante a lo largo de este año escolar. Según la propuesta de la Nación, a fin de año podrán darse tres tipos de situaciones: trayectoria sostenida que sería lo equivalente a un aprobado, la tendrá el estudiante con participación en las clases superior al 70% del total de cada área.

Otra situación denominada trayectoria intermitente servirá para calificar a los estudiantes que hubieran alcanzado una participación entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela en cualquiera de las formas de escolarización establecidas

Y la trayectoria de baja intensidad será para los estudiantes con participación en clases inferior al 25% establecido. A diferencia de los boletines escolares tradicionales, la idea del Ministerio de Educación de la Nación es que este año la evaluación sea una especie de semáforo con tres luces: luz verde de paso al siguiente nivel es para el alumno que logre trayectoria sostenida. Luz amarilla de precaución es para el que obtenga trayectoria intermitente y luz roja de seguir en ese mismo nivel es para quien haya tenido trayectoria de baja intensidad.

La nueva modalidad evaluatoria también contempla al grupo de estudiantes que se ubican en un mix de luz amarilla y luz verde “Quienes al cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los objetivos de aprendizaje, promocionarán de manera acompañada y contarán con un plan de actividades compartido entre el docente del grado que deja y el docente del grado al que accede” explicaron desde la cartera nacional.