Próxima estación

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

Ahí va el capitán Bezoz por el espacio. La foto de Frank Sinatra en el tablero mientras en la radio de la nave espacial suena la voz cantando Fly me to the moon. ¿Qué estampita habrá elegido para encomendarle que lo proteja de los eventuales peligros del espacio? Allá pasa Jeff, el hombre más rico del mundo, en su nave hecha de sueños, rumbo al infinito, que se aleja para contemplar la tierra desde lejos, saca la cabeza por la ventanilla y busca distinguir, acá en nuestro planeta, su casa, su calle, los techos del barrio. Hace una foto, posa para la selfie con el planeta de fondo y, tras 11 minutos en el espacio, regresa a la Tierra, porque cuanto más lejos, más se extraña el terruño.