Avanza la cosecha de yerba mate y observan bajos rindes

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

La cosecha de yerba mate avanza a buen ritmo en varias zonas de Misiones. En particular en la zona Centro registran podas de cerca del 80% de las plantaciones de pequeños productores. En otras regiones como la zona Norte y Sur la zafra gruesa ronda un 60 o 70 por ciento. Incidió en el avance la menor productividad de las plantas, por lo que hubo menos que cosechar este año.



En tanto los precios que se manejan rondan entre los 45 y 47 pesos por kilo de hoja verde.



“Se está cosechando con normalidad ahora se espera que pasen estos días de frío para hacer una cosecha más intensa. Lo que sí se nota es una menor productividad de las plantas por la falta de lluvias que hubo y la caída de hojas”, se comentó desde una importante firma de la zona Sur productora.



También apuntó que está incidiendo entre los productores “la dificultad para conseguir personal. Hay trabajo hasta septiembre pero no se quieren anotar y llama la atención que sí hay mujeres que sí se están presentando para la cosecha”, se relató a este medio.



Detalló que también incide en el ritmo de entre de hojas “que se respeta mucho no cortar en luna nueva, es algo que se nota mucho en Misiones. En Corrientes no tanto”, diferenció.



En la zona Centro de la provincia en tanto se aseguró que se avanzó muy rápido por la menor productividad de las plantaciones.



“La cosecha viene muy rápido, casi no tuvimos interrupciones por lluvias. Fácil arriba del 80% de los yerbales ya fueron cosechados. Estarán quedando algunos que tienen lugares complicados por las heladas, donde se espera más hacia septiembre para levantar la cosecha. El clima acompañó para que vaya más rápido”, estimó Cristian Klingbeil, productor y dirigente yerbatero en la zona Centro.



El directivo de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) detalló que incidió en el ritmo “la menor productividad de las plantas por la incidencia del clima seco este año.



“El 90% de los productores está sacando menos que el año pasado. La merma va desde un 15 al 35%. Esa baja productividad también se ve en los secaderos que ni siquiera están trabajando todos los días. Procesan menos por el menor ingreso de materia prima”, se explicó.



Hacia la zona Norte, desde la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo se indicó que el ritmo de la zafra yerbatera era normal y aún restaban levantar entre un 40 y 45 por ciento de los yerbales de sus asociados en la región.



Preocupación por los costos

Además del avance de la cosecha, Klingbeil observó que hay preocupación por los costos futuros de los productos químicos que requieren para mantener plantaciones.



“La bolsa de fertilizantes que se pagaba 2400 pesos el año pasado ahora está en 3.800 pesos. El herbicida que estaba 8.500 ahora vale 16.500 pesos. Así que hay subas que como mínimo pasaron el 50% y otras más del 100%. Son todos productos que se venden de contado porque hay mucha incertidumbre por lo que podría valer si se dispara el dólar”, evaluó.