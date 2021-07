Intendente vetó la suba del boleto de colectivos

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

Sorpresivamente y sobre el cierre del trabajo legislativo, el intendente de la ciudad de Oberá, Carlos Fernández, presentó una nota, mediante la cual vetó el aumento del boleto del transporte público. Esto generó incertidumbre en el bloque oficialista Para Adelante, que habían dado el visto bueno para el aumento del precio.



Hasta el momento, el incremento se establecería tras la promulgación de la normativa, prevista para hoy. Pero Fernández sorprendió con la decisión de vetar el aumento.



Algunas versiones indican que hay novedades para que la empresa reciba subsidios y ese sería el motivo del veto del intendente de la Capital del Monte.



Los concejales que responden al grupo político y están en la banca Para Adelante, se mostraron sorprendidos y no tuvieron acceso al veto, porque ya no estaban en el Concejo Deliberante.



Es más, según se supo, la entidad gubernamental estaba cerrando sus puertas cuando hicieron ingresar el proyecto del alcalde. Cabe recordar que no es la primera vez que el jefe comunal veta el aumento del boleto, autorizado por los concejales.



“Sí, es verdad, entró al mediodía al Concejo; el veto es favorable para el usuario, mañana (por hoy) veremos el motivo que tuvo el intendente para vetarlo”, explicó Santiago Marrodán, presidente del Concejo Delibreante a este medio.



El incremento aprobado en sesión elevaba de $30 a $50 el boleto único sin tarjeta y a $48 para los usuarios que tengan dicho beneficio. En cuanto al boleto escolar, con tarjeta costaría $15 y sin tarjeta $20; los universitarios y jubilados pasarían a pagar $20 con tarjeta y $25 sin ella; en tanto que el boleto especial (hacia las localidades más cercanas del departamento Oberá) costaría $60 sin tarjeta y $50 con ella.



De esta manera, Oberá se convertía en el municipio con el boleto de transporte público más caro de la provincia.