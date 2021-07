Copa Libertadores: el Millonario va por el boleto en la Paternal

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

River, que mermó en su rendimiento y en la obtención de buenos resultados en los últimos tiempos de la mano del técnico Marcelo Gallardo, visitará hoy a un difícil Argentinos, que le empató de visitante 1 a 1 en la ida, en el cotejo desquite de los octavos de la Libertadores.



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Diego Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, con el arbitraje de paraguayo Eber Aquino y televisado por Espn.



El ganador de este partido avanzará a cuartos de final, si empatan 1-1 habrá remates desde el punto penal, si igualan sin goles clasificara Argentinos por gol de visitante que anotó en el Monumental y si lo hacen por más de un gol pasará River por el valor doble de los tantos anotados en cancha rival.



El cotejo de ida evidenció claramente lo exigente que es Argentinos para un River que no tiene el nivel de hace dos o tres años, con figuras de calidad que no han sido debidamente reemplazadas, una dificultad manifiesta para sumar triunfos como local y, lo más serio, lo cuesta arriba que se le hace a este equipo lograr una superioridad que antes era moneda corriente y como muestra vale lo que le costó clasificar en la fase de grupos.



No obstante, Gallardo puede sacar pecho en cuanto a los cotejos ante equipo argentinos en la Copa, ya que de las seis eliminatorias de Libertadores que disputó, ganó cinco.