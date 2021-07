Recomiendan extremar cuidados ante incidentes por quemaduras

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

Durante los últimos días la provincia viene registrando bajas temperaturas que llegan a un dígito, y aún resta todo el mes de agosto y parte de septiembre para que el frío se despida. En ese contexto, resulta fundamental tomar las precauciones necesarias para evitar incidentes y quemaduras en los hogares por la utilización de artefactos de calefacción no tan convencionales, o bien, por líquidos calientes.



En primer lugar, quienes corren más riesgos de ser víctimas de lamentables hechos son los niños, principalmente los que gatean o están empezando a dar los primeros pasos.



El médico cirujano Gustavo Abrile, responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospital Madariaga de Posadas, señaló que la principal causa de quemaduras que se da en los más pequeños es lo que llaman "escaldaduras", que se dan por por líquidos calientes que entran en contacto con la piel.



“Lo menos frecuente son las quemaduras por fuego. Lamentablemente con estas temperaturas bajas las personas de menores recursos económicos usan sus braseros o cocinas a leña encendidas para calentarse y eso puede ser motivo de quemadura en los niños, sobre todo en aquellos que están gateando o iniciando sus pasos, porque no tienen la actitud de protegerse de un niño mayor que se desplaza sin inconvenientes”, sostuvo el profesional en diálogo con El Territorio.



En ese sentido, se refirió también al peligro de incendios de viviendas producidos accidentalmente por estos aparatos.



Hizo hincapié en prestar atención a la temperatura de la leche de los niños y “tener cuidado cuando se calienta agua para bañarlos en una palangana o en algún fuentón, siempre probar con el codo si la temperatura es la adecuada, por otro lado, tener muchísima precaución en colocar tazas con cosas calientes sobre mesas con mantel porque el niño que empieza a caminar se quiere colgar del mantel para pararse”.



Y agregó: “En los domicilios donde hay cocinas a gas es importante que la cocción de cualquier líquido o comida sea en las hornallas de atrás porque a los niños les llama la atención el horno, las ollas. Así se evita que se los tiren encima”.



Qué hacer

Cuando se produce una quemadura lo primero que hay que hacer es colocar la zona bajo una canilla con agua a temperatura ambiente (natural) o en la ducha para neutralizar el efecto calórico que produce la quemadura, “eso es fundamental y nos puede ayudar a evitar la profundización de la quemadura”.



“No hay que poner pasta de dientes, maicena, tomate ni aloe vera, simplemente agua, lavarlo y cubrirlo con una toalla limpia y luego trasladarlo al centro de salud más cercano al domicilio”, aconsejó Abrile.



El profesional señaló que en lo que respecta a la Unidad de Quemados del hospital Pediátrico ‘Fernando Barreyro’, se superan las 120 internaciones anuales, aunque hay sólo entre dos y ningún fallecimiento anual. En invierno se da un leve repunte de casos, pero en general el número se mantiene en todas las estaciones.



“Hemos tenido un flujo de personas que se atiende en urgencias sin ningún tipo de demora y se realizan todos los procedimientos que correspondan dentro de los tiempos adecuados y eso nos garantiza que podamos sacar adelante a chicos que tuvieron quemaduras graves dentro de lo que es la estructura de la institución, hace once años que no derivamos un paciente fuera de Misiones”, dijo Abrile.



Por último, indicó que desde este año el Hospital Pediátrico cuenta con un quirófano en la Unidad de Quemados donde se realizan las cirugías plásticas reconstructivas a los pacientes que lo requieren.

Cómo actuar

Bajo canilla

Lo primero que hay

que hacer ante una quemadura es colocar la zona bajo una canilla con agua a temperatura ambiente (natural) para neutralizar el efecto calórico.

Sólo agua

No hay que poner pasta de dientes, maicena, tomate, ni aloe vera sobre la quemadura. Una vez lavada la herida con agua, hay que cubrirla y acudir al médico urgente.

Atención

En los domicilios con niños se recomienda cocinar en las hornallas traseras. Esto se debe a que a los niños les llama la atención el horno y las ollas y quieren tocarlas.