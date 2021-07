Denuncia que no le dieron leche para su bebé por no vacunarse

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:04hs.

Una madre denunció que en el Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) de El Alcázar le negaron la entrega de la leche para sus niños por no haberse aplicado la vacuna contra el Covid-19.



Eugenia Cuba (43) el 13 de julio denunció en la comisaría local que ese día se acercó al centro de salud con su bebe de un año y 11 meses a retirar dos kilos de leche, como lo hace todos los meses.



“La secretaria de salud que me atendió pesó a mi bebé, comenzó a completar una planilla y me preguntó si me vacuné contra el Covid-19 y le dije que no, entonces me dijo que si no tenía la vacuna no podía entregarme la leche”, contó la denunciante.



Y señaló que le dijeron que esa orden la dio el médico Víctor Valenzuela, a cargo del Caps. “Por eso hice la denuncia, para que no le pase a nadie más”, agregó con la denuncia policial en sus manos.



Por otra parte, relató: “Aún no pude hablar con el médico, siendo pediatra sabe la necesidad de los chicos de tener su vaso de leche todos los días. A parte no tienen nada que ver los chicos si los padres decidimos no vacunarnos”.



Por su lado, el médico Valenzuela, jefe del Caps de El Alcázar, negó haber dado esa orden.



“De ninguna manera eso es cierto, desconozco esa acusación. Nosotros entregamos la leche según corresponda por las directivas emanadas del Ministerio de Salud Pública, que no tiene nada que ver con la vacunación que estamos llevando a cabo con mucho esfuerzo contra el Covid-19”.



Además, el trabajador de la salud aclaró: “Sé que hay resistencia de algunas personas a la aplicación de las vacunas y estamos luchando día a día por mejorar y prevenir la enfermedad en nuestro pueblo, algunas personas lamentablemente ocupan esta situación para beneficios políticos”.



Afirmó que al enterarse de la denuncia quedó “muy preocupado por estos dichos que no son ciertos y hasta el momento nadie se comunicó conmigo sobre ese tema. Soy pediatra y sé de la importancia de la leche para los niños y todos los días se está entregando a los beneficiarios, nada tiene que ver si sus padres están vacunados o no contra el Covid-19”.



Según explican desde el Ministerio de Salud de la Nación y el Programa Ampliado de Inmunizaciones en Argentina la vacunación contra el coronavirus no es obligatoria pero se aboga por “construir y fomentar la aceptación y confianza en la vacunación como una estrategia de salud pública solidaria, equitativa y beneficiosa para el bienestar y la salud de las personas y de la población, basada en evidencia científica contundente y que salvó millones de vidas en el mundo como medida primaria de prevención. Así es que, en Argentina, la mayor parte de la población comprende los beneficios individuales y colectivos de la vacunación y la acepta voluntariamente”.