Criterios de calificación según cada provincia

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Educación de la Nación a cargo de Nicolás Trotta presentó ayer a los ministros provinciales del área educativa, una propuesta de evaluación de aprendizajes para aplicar en todas las escuelas del país, para decidir quién pasa y quién no al siguiente grado o año escolar.



La idea está contenida en una resolución que fue aceptada por los ministros de Educación de todas las provincias, que se reunieron en el Consejo Federal de Educación. Ahora esos funcionarios comenzarán a ver de qué manera se aplica esa idea marco general en la realidad educativa de cada jurisdicción.



“Los criterios de calificación podrán ser actualizados según crea conveniente cada jurisdicción” se explicó desde la cartera de Trotta. Esto no es menor pues significa que cada provincia ajustará esa normativa federal a la realidad de su territorio.



La propuesta nacional adopta la idea de trayectoria, en reemplazo de lo que anteriormente se definía como contenidos, porque la idea es evaluar los saberes pero también tener en cuenta la historia educativa de cada estudiante a lo largo del año. Si asistió o no a clases, ya sea de manera virtual o presencial. Si participó o no de las actividades propuestas por el docente. Si presentó las tareas en tiempo y forma y si pudo comprender los contenidos básicos de cada área.



Ese conjunto de habilidades determinará la trayectoria de cada estudiante, una especie de huella del tránsito de ese estudiante a lo largo de este año escolar. Según la propuesta de la Nación, a fin de año podrán darse tres tipos de situaciones: trayectoria sostenida que sería lo equivalente a un aprobado, la tendrá el estudiante con participación en las clases superior al 70% del total de cada área.



Otra situación denominada trayectoria intermitente servirá para calificar a los estudiantes que hubieran alcanzado una participación entre el 25% y el 70% en las actividades de clase propuestas por la escuela en cualquiera de las formas de escolarización establecidas



Y la trayectoria de baja intensidad será para los estudiantes con participación en clases inferior al 25% establecido. A diferencia de los boletines escolares tradicionales, la idea del Ministerio de Educación de la Nación es que este año la evaluación sea una especie de semáforo con tres luces: luz verde de paso al siguiente nivel es para el alumno que logre trayectoria sostenida. Luz amarilla de precaución es para el que obtenga trayectoria intermitente y luz roja de seguir en ese mismo nivel es para quien haya tenido trayectoria de baja intensidad.



La nueva modalidad evaluatoria también contempla al grupo de estudiantes que se ubican en un mix de luz amarilla y luz verde “Quienes al cierre del ciclo lectivo 2021 hayan logrado acreditar entre el 40% y el 70% de los objetivos de aprendizaje, promocionarán de manera acompañada y contarán con un plan de actividades compartido entre el docente del grado que deja y el docente del grado al que accede” explicaron desde la cartera nacional.

Misiones no cambia y la promoción será con el 100% de los contenidos aprobados