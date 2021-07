Paula y Pedro Alfonso atraviesan una crisis

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

Tras once años de amor y tres hijos en común, Pedro Alfonso y Paula Chaves están atravesando una crisis que expusieron en un Instagram Live en el que charlaron con sus seguidores.



“Va a ser el video más aburrido de la historia porque no hay un motivo. Busquemos un psicólogo, o sea un amigo o alguien que esté, un mediador”, dijo el actor al iniciar la transmisión. El vivo siguió ahondando en la crisis que atraviesan: “Tenés que entender que te hablo mal porque no dormí toda la noche. Hay que entender los contextos”, dijo Paula; a lo que Pedro contestó: “Acá dormimos en piezas separadas. desde la cuarentena. Me pareció interesante porque los cuartos separados están buenos a veces”.