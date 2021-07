Iron Maiden se prepara para lanzar ‘Senjutsu’, su nuevo álbum

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

La emblemática banda de heavy metal Iron Maiden anunció que su 17mo. disco de estudio, titulado Senjutsu, estará en las bateas y tiendas digitales el 3 de septiembre de este año, mientras exponen la nueva imagen de Eddie, el muñeco que representa al grupo, que aparece dibujado como un sangriento samurai.



Se trata del primer disco de la banda tras seis años y se grabó en París bajo la producción del afamado Kevin Shirley y la coproducción del bajista y fundador Steve Harris.



Senjutsu fue precedido por el video animado del primer single The Writing On The Wall, que se estrenó el jueves pasado. El video fue realizado por BlinkInk sobre la base de un concepto de Bruce Dickinson con dos exejecutivos de Pixar y debutó tras una campaña de expectativa con claves sobre el título del tema y su concepto.



Para este material discográfico la banda contrató los servicios de Mark Wilkinson para crear la espectacular portada con Eddie convertido en un samurai, sobre la base de una idea de Steve Harris.



Con una duración de casi 82 minutos, Senjutsu, como su trabajo anterior The Book Of Souls, se lanzará en formato de CD doble y triple vinilo.



Sobre el disco, Harris señaló: “elegimos volver a grabar en el estudio Guillaume Tell en Francia por su ambiente relajado que es perfecto para nuestras necesidades; el edificio había sido un cine y por eso posee un techo realmente alto que ofrece una acústica excelente. Grabamos el álbum de la misma manera que ‘The Book of Souls’: componíamos un tema, lo ensayábamos y lo bajábamos de inmediato mientras estaba fresco en nuestras mentes”.



“Hay algunas canciones muy complejas en este álbum que demandaron un arduo trabajo para que sonaran exactamente como nosotros queríamos, así que el proceso fue desafiante pero Kevin es genial capturando la esencia de la banda y creo que valió el esfuerzo. Estoy orgulloso del resultado y estoy ansioso porque los fans lo escuchen”, añadió el bajista.



Mientras que el cantante Bruce Dickinson dijo que “estamos todos entusiasmados con este álbum. Lo grabamos en 2019 durante una pausa en la gira ‘Legacy of the Beast’ para poder optimizarla y poder contar al mismo tiempo con un período de preparación antes del lanzamiento, preparar una buena gráfica para la portada y algo especial para el video”.



Dickinson adelantó que “las canciones son muy variadas y algunas, bastante largas. Hay también una o dos canciones que suenan diferente a nuestro estilo habitual y creo que los fans de Maiden van a estar sorprendidos, en el buen sentido, esperamos”.



El nombre de Senjutsu o Técnica del Ermitaño esta tomado del universo del manga o animé ‘Naruto’, y se las conoce un tipo de técnicas donde se utiliza la energía que proviene de la naturaleza y que, según el universo de Naruto, es la fuente máxima de energías del chakra de un ninja.