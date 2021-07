Qué ver, leer y escuchar

miércoles 21 de julio de 2021 | 6:00hs.

Un milagro inesperado

Netflix



Samantha es una fotógrafa a la que un fatídico accidente dejó en silla de ruedas. Un día, sus hijos le traen a casa una urraca herida y, aunque ella se muestra reticente, acepta cuidarla. Este gesto cambiará irreversiblemente su vida.



Salvajes

Amazon



Unas adolescentes, de orígenes radicalmente diferentes, se encuentran varadas en una isla remota, sin saber que acaban de convertirse en sujetos de un elaborado experimento social. Una serie atrapante que combina drama y ficción.



Todo lo que nunca fuimos

Alice Kellen



Leah está rota, ya no pinta. Es un espejismo desde el accidente que se llevó a sus padres. Axel es el mejor amigo de su hermano mayor y, cuando accede a acogerla en su casa durante unos meses, quiere ayudarla a encontrar y unir los pedazos de la chica llena de color que un día fue.



Dos asesinos, un muerto y tres obleas

Mercedes Pérez Sabbi



Dos asesinos, un muerto y tres obleas es una novela policial escrita con el humor y la calidad a la que Mercedes Pérez Sabbi tiene acostumbrados a sus jóvenes lectores. Una novela de la que, sin duda alguna, todos disfrutarán desde el principio al fin.



Pressure machine

The Killers



Los integrantes de The Killers no perdieron el tiempo. Aprovecharon los meses de pandemia para componer nuevas canciones. La banda de Las Vegas aznunció la salida de una nueva producción, el 13 de agosto, y se llama ‘Pressure Machine.’



Don’t Wait up

Shakira



Shakira regresa con su muy esperado sencillo ‘Don’t Wait Up’, un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista.

El video se rodó en la isla de Tenerife perteneciente a las Islas Canarias, un popular destino turístico.