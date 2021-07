Riquelme: “Ganamos los dos partidos y no nos dejaron pasar”

martes 20 de julio de 2021 | 23:57hs.

Juan Román Riquelme habló públicamente luego del bochorno que tuvo como protagonista a Boca en Brasil. El equipo de Miguel Ángel Russo fue eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en una serie polémica por dos goles anulados al cuadro argentino, que se vio perjudicado. Tras la acción, hubo disturbios en la entrada a los vestuarios entre locales, visitantes y la Policía brasileña. A todo esto se refirió el ídolo.

“Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor en los dos partidos, ganó los dos partidos, pero cuando vos metés los goles y no te los quieren cobrar, no podés hacer nada. Es tan simple como eso”, disparó Román, que felicitó a los jugadores por la preparación y el trabajo que desarrollaron en la serie contra los brasileños. Más tarde, ahondó: “Claro que duele mucho y da mucha tristeza. Yo amaba jugar esta Copa, era maravilloso jugarla, para hoy somos conscientes que entre lo que pasó hoy, la semana pasada y con Cerro Porteño (ante Flamengo) es lamentable. Ordinario verdaderamente. No la estamos cuidando a la Copa, que siempre fue un torneo muy serio. No se está haciendo nada”.

El responsable del Consejo de Fútbol xeneize fue contundente: “Nunca vi que un equipo gane los dos partidos y quede afuera. Esto es lamentable, vergonzoso, no es serio, esa es la verdad. Cuando no te cobran los goles, vos podés jugar todo el día pero no vas a pasar. No nos dejaron pasar”.

Luego Riquelme se mostró indignado por la aparición del presidente del Mineiro, Sergio Sette Camara, quien le lanzó botellas de agua y se burló del contingente boquense en Belo Horizonte: “En Brasil siempre es así”. Prosiguió: “¿Si el VAR sacó a Boca? Está clarísimo. Sabemos todos lo que pasó”. Y recordó: “El gol que anularon en cancha de Boca no sabían cómo anularlo. Buscaron si Villa estaba en offside... Fue una cosa lamentable. No nos dejaron pasar, estamos enojados, nos duele”.

Más frases de Riquelme tras la eliminación de Boca

· “¿Por qué pasa esto? No sé, no lo voy a decir, no tengo idea. Puedo hablarles de los que nos pasó a nostoros y con Cerro Porteño. Es preocupante. La Copa Libertadores no es seria. Es difícil cuando no te quieren cobrar los goles”.

· “Hoy tenés el VAR, que supuestamente está para que las cosas sean limpias. Y pasó lo que pasó la semana pasada y hoy, la verdad es raro, ordinario”.

· “¿Qué le puedo decir a (Alejandro) Domínguez o (Gonzalo) Belloso? No me quieren cobrar los goles. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo hacés para ganar? La Conmebol tiene que tener la responsabilidad porque ellos son los que mandan. Tienen que poner gente que entienda un poco mejor. Tienen que definir si están capacitados o no”.

· “¿El video del presidente del Mineiro? No es nada lindo, pero los muchachos me comentaron que la persona de seguridad que terminan a los empujones no tenía nada que hacer y empezó a insultarlos y empujarlos. Que no les extrañe que quieran dejar detenidos a los de Boca y con la gente de Brasil no pase nada”.

· “¿Qué pienso del VAR? Chau, les mando un beso grande a todos”.