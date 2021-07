Herrera Ahuad recibió al atleta paralímpico Alejandro Maldonado

martes 20 de julio de 2021 | 19:28hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad recibió en la mañana de este martes, al deportista Alejandro Maldonado, atleta paralímpico argentino de reconocida trayectoria que eligió el CePARD para entrenarse durante 10 días para su próxima competencia. Además, en el marco de su estadía, el deportista de alto rendimiento compartirá su experiencia con deportistas misioneros a través de charlas y clínicas que se realizarán en Posadas, Puerto Rico y Puerto Iguazú.

El Gobernador saludó al deportista “como un amigo de los misioneros” y dijo que su visita “nos ayuda muchísimo, porque un misionero que se estimule con tu vivencia, con tu experiencia, con uno nomás ya habremos ganado muchísimo, porque esa persona puede transmitir el mensaje a miles”, aseguró Herrera Ahuad.

Por otra parte reconoció el esfuerzo del deportista, ya que “venir a Misiones, para quienes vienen de la gran ciudad, es muy difícil, pero cuando hay ganas, cuando uno quiere transmitir en otras latitudes cómo se fue superando, no hay barrera que lo impida”, dijo al agradecerle su presencia en la provincia. Valoró el Gobernador el gesto de “estar en Misiones para ayudarnos, para acompañarnos, para transmitirnos experiencias”.

Del mismo modo, el primer mandatario habló sobre las políticas de igualdad de oportunidades para Misiones y que se busca extenderlas a todas las ciudades. “Nosotros tenemos un esquema de trabajo sólido por el cual desde el lugar más alejado hasta la ciudad capital llegan las políticas públicas y tratamos de que todos se beneficien en igualdad de oportunidades”, explicó y reiteró su alegría por la presencia de Maldonado en la provincia. .

Por su parte, Maldonado manifestó su alegría de estar en Misiones y reconoció que con acciones como la del Gobernador, intercambiando su silla convencional con la silla de ruedas del propio deportista, muestra “qué clase de personas hay acá, me permitió darme cuenta de la clase de gente que hay acá en Misiones y que se encuentra en muy pocos lugares. No existe que un gobernador se siente en una silla de ruedas y no existe tampoco que un atleta paralímpico ocupe su lugar, por eso queda reflejado la clase de persona que hay en Misiones”, destacó. Y en ese sentido Maldonado se comprometió a regalar una silla de ruedas profesional de competición a Misiones.

Además compartieron la mesa de trabajo en la reunión, la Senadora Nacional, Magdalena Solari Quintana; el Intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el ministro de Deportes, Hector Corti ​y la Presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad Lic. María Kosinski.

La trayectoria del deportista

Alejandro Maldonado tiene 44 años y es oriundo de Mar del Plata, se desempeña en la disciplina atletismo, en las pruebas 400, 800, 1.500 y 5.000 metros llanos. Compite en sillas de ruedas como parte de la disciplina de atletismo adaptado. Representó al país en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 donde obtuvo el 4º puesto en 1.500 metros y semifinalista, llegando al podio en todas las categorías en las que compitió y en el Mundial de Dubai 2019.