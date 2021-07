Lucha Aymar, embarazada de 7 meses, contó que espera una niña

martes 20 de julio de 2021 | 1:30hs.

Son días de máxima felicidad para Luciana Aymar, que contó sobre la inminente llegada de su segundo hijo del que reveló en Instagram su sexo, al postear escarpines rosas, dando cuenta que es una niña la que viene en camino.

Lucha Aymar, la inolvidable capitana del seleccionado argentino de hockey vive en Chile, donde se instaló con su pareja, el tenista Fernando González, con quien comenzó a salir tras los Juegos Olímpicos de Pekín, los últimos para ambos.

Juntos formaron una familia y fueron padres de Félix, que llegó a sus vidas el 31 de diciembre de 2019. Hoy, los tres viven ansiosos la llegada de la nueva integrante de la familia de la que todavía la pareja no dio a conocer el nombre.

Luciana cursa el séptimo mes de embarazo, y la llegada de este segundo bebé se da después de la lucha que atravesó para quedar embarazada de su primer hijo: “No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada. Me hice muchos estudios y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara”, había confiado Luciana.