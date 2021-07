“Los Simuladores hicieron un plan para que debute”

martes 20 de julio de 2021 | 3:30hs.

Con sus 19 años, la puertorriqueña Camila Heim saltó a la cancha y tuvo su estreno en la Primera de Boca en la Copa Metropolitana de Vóleibol. “Fue muy emocionante”, resaltó la misionera que juega de punta-opuesto y desde el 2019 integra las inferiores del Xeneize.

Con frescura, la jugadora de la Tierra Colorada compartió sus sensaciones de haber jugado su primer partido en el equipo mayor. “Me pasó que esa semana -hace 15 días- estaba viendo la serie Los Simuladores y entonces se me vino a la mente que ellos hicieron un plan para que debute”, dijo a pura risa.

Ese instante, para Camila pasó “súper rápido, fue un ‘flash’ y ya había terminado el set. Fue muy emocionante, es la frase que mejor describe lo que sentí”, acotó.

En el 2017 en Puerto Rico desembarcó el cuerpo técnico de Boca para realizar un curso, la vieron a Camila que tenía 14 años, sus condiciones marcadas, más su altura -hoy tiene 1,84 metro-, por lo que le resaltaron que tras terminar el secundario fuera a probar y así lo hizo, dos años después.

En el 2019 viajó a Buenos Aires, quedó en las inferiores y estuvo ese año residiendo en la casa de su tía. Pero en marzo del 2020 la pandemia llegó a paralizar todo y regresó a Puerto Rico.

Con las habilitaciones y con las competencias ya en puerta, este año cursante Camila regresó Capital Federal desde febrerp y no paró de entrenar hasta hace dos fines de semana atrás cuando el entrenador, Eduardo Allona, previo al juego de la Copa de la Liga Metropolitana ante Club Náutico Hacoaj -que termnó en victoria de Boca por 3-0-, le dio tips para cuando ingresara a la cancha.

“Me da indicaciones técnicas’ y yo dije ‘ay, qué miedo’; fue lo primero que pensé y supongo que es una reacción natural. Me hizo recordar a las primeras veces que jugué en las inferiores de Boca, porque se mezcla mucho esas ganas de querer jugar y el miedo a equivocarte, a pasar vergüenza”.

Y a los minutos el esperado momento llegó. “En el segundo set el entrenador nos llama, a mí y a otra chica, y nos dice ‘bueno, ahora entran ustedes’ y pasó rápido todo ese set. En el momento exacto en el que entré, me concentré en lo que me habían mandado a hacer y me olvidé del contexto. Al día siguiente me cayó la ficha y fue como ‘wow’ debuté”.

Sobre si estaba contenta con su aporte, Camila respondió que “un jugador siempre está contento de jugar porque es algo que nos gusta y lo disfrutamos, pero siempre hay que mejorar porque sino lo hacemos nos estancamos”.

La semana pasada hubo fecha libre para el Xeneize y si el DT lo decide Camila estará firme para salir de nuevo a dar su entrega.

La misionera, que también estudia la Licenciatura en Matemática en la UBA, resaltó que el equipo siempre la hizo “sentir muy bien, me siento súper acompañada por las jugadoras y el cuerpo técnico. Las chicas saben que también estuvieron como yo al inicio”.

La familia siempre bancando

Y sobre el acompañamiento familiar, su papá Néstor y su mamá Claudia están felices. “Mi papá también fue mi entrenador y cuando le dije que iba a jugar en Boca lloraba, nunca lo vi así. Al haberme entrenado lo siente como algo importante; y mi mamá está muy orgullosa. Todas las mañanas me manda el pronóstico del tiempo y me dice ‘abrigate que hace frío o cosas así, es muy tierno de su parte”.

El debut ya pasó, Camila está a disposición del equipo y su meta es “jugar todo lo que pueda que en este contexto de pandemia eso es un privilegio. En principio me marco como objetivo mejorar día a día y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y al salir del club poder decir ‘hoy soy mejor jugadora y persona que ayer’ y a mediano plazo me gustraria quedarme en el club y poder seguir jugando”, fue la mirada madura de una misionera que juega en el club de sus amores y eso ya es un sueño.