Anuncian otra helada para hoy; desde mañana, sin frío hasta fin de mes

martes 20 de julio de 2021 | 6:06hs.

El ingreso de otro frente frío provocó heladas en todo Misiones con temperaturas que llegaron hasta los -2°. Se trató de la jornada más fría del año para localidades como Andresito, San Antonio y Dos de Mayo. Campos y espacios verdes de las ciudades amanecieron teñidos de blanco, lo que volverá a suceder hoy.



“Para mañana (por hoy), esperamos heladas generales en toda la provincia aunque ya no con las temperaturas como las de hoy (por ayer), probablemente sean más altas y el miércoles (por mañana) ya no habrá heladas, y aunque no se crea vamos a terminar esta semana con temperaturas cálidas de hasta 27° en Posadas y el sábado será de 29°. El miércoles por la tarde el frío nos va a dejar”, sostuvo Favio Cabello, titular de la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales (Opad) de la ciudad de Posadas, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Por otra parte, se refirió a que las bajas temperaturas que se registraron tanto ayer como el pasado 29 de junio son más bajas que las que se habían presentado el año pasado en el mismo período.



“Por lo general tenemos cinco invasiones de esta masa de aire en Argentina durante el año, en lo que va de este ya hemos tenido tres. Este fue el último frío de julio, probablemente agosto nos va a volver a presentar una o dos invasiones de aire polar de estas características”, explicó el profesional.



Irigoyen, la más baja del año

Bernardo de Irigoyen se caracterizó siempre por ser una de las ciudades más frías de la provincia, eso según los registros del Servicio Meteorológico Nacional, que lo demuestran años tras año y ayer no fue la excepción, llegando a marcar la temperatura mínima de 0,3° con una sensación térmica de -2,7°. Hasta el momento fue la más baja del año, según los registros de la estación meteorológica Bernardo de Irigoyen, sin embargo no se registraron grandes heladas, únicamente pequeñas escarchas en los lugares más bajos y zonas rurales.



En cambio la localidad de San Antonio, a un poco más de 30 kilómetros de Irigoyen, amaneció con una postal pintada de blanco por la gran helada registrada en esa localidad fronteriza del norte misionero donde la marca mercurial mínima llegó a los -3°, según registros de la estación del Inta, asentada en ese municipio.



Proteger los cultivos

Otra noche con una temperatura que llegó a 0º mantuvo en vilo a los productores de San Pedro, quienes buscan diversas alternativas a fin de proteger a los cultivos sensibles a las heladas. Esta fue la tercera helada de gran magnitud y provocó daños en hortalizas, pasturas e incluso en el arándano.



La helada se hizo notar en toda la localidad, siendo más intensa en los lugares bajos, trayendo como consecuencia pérdidas en algunas plantaciones en especial hortalizas pese a que se encuentran bajo algún tipo de cobertura como invernáculo.



Uno de los cultivos para el cual la helada es el principal enemigo es el arándano.



Dicha nutritiva y exótica fruta es cultivada en colonia San Jorge y en esta época del año la planta se encuentra en plena etapa de floración y formación de frutos. En estos meses de registrarse heladas el productor puede perder toda la zafra. Ante las negativas experiencias de años anteriores, Ricardo Werner solicitó asistencia a fin de cubrir las plantas y evitar los daños por la helada.



Para recibir la helada de anoche logró cubrir una gran parte del cultivo con manta térmica sin embargo la helada fue tan grande que de igual modo provocó que algunos pimpollos y frutos se quemen. Los daños reales recién los aprecia durante la jornada siguiente al fenómeno, pero sintió alivio porque de no ser por la cobertura, la pérdida sería mayor.



“Cubrí una parte del cuadro, la helada fue fuertísima, llegó a matar un poco igual, recién para mañana (por hoy) voy a saber bien cuánto se perdió, todavía nos queda unos meses hasta que la fruta esté madura y con esta alternativa este año tenemos buenas expectativas”, indicó Werner.



En Capioví, por su parte, la helada se hizo sentir bien temprano. Para las 6 de la mañana la temperatura era de 0º y a las 8 ascendió a los 5°.



En el campo las plantaciones amanecieron cubiertas de heladas. Al respecto, Antonella Muller, dueña de una chacra, contó que se prepararon junto con su esposo, Alejandro Borgmann, para resguardar los cultivos y no perder las producciones.



“Tenemos una tela antiheladas que anda súper, se queman un poco los cultivos, pero no mueren”, precisó la mujer.



Además acotó: “Ojalá no haya más heladas porque esta semana quiero sembrar rosellas y junto con Alejandro estamos preparando el suelo para papas y jengibre”.



En tanto, en Jardín América y Ruiz de Montoya se registró similares temperaturas, ya que en el municipio jardinense hizo 3° a las 8 y en suelo montoyense hizo cero grados a las 6.



Menos de 5°

Casi dos terceras partes del país registraba ayer temperaturas inferiores a los 5° a las 10 de la mañana, siendo la localidad puntana de Santa Rosa de Conlara la que soportaba los mayores rigores térmicos por fuera de la Antártida, con -2,2°, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.



El ranking de temperaturas también permite advertir que en casi la totalidad del territorio nacional (94% de las estaciones meteorológicas), el termómetro se mantenía por debajo de los 10°.



Luego de Santa Rosa de Conlara, los lugares que registraron los fríos más intensos son la localidad santafesina de Malargüe (-1,2º con una sensación térmica de -3,9º), la puntana de Villa Reynolds (-1.21º) y la neuquina de Chapelco (-0.8º).

Con la información de corresponsalías Bernardo de Irigoyen, Capioví y San Pedro