Misiones autorizará eventos sociales desde el 1 de agosto, pero no boliches

martes 20 de julio de 2021 | 6:06hs.

El Sars-Cov-2 modificó radicalmente la normalidad y obligó a las autoridades nacionales y provinciales a imponer restricciones. A medida que fue pasando el tiempo y de acuerdo a su escenario epidemiológico sanitario, cada jurisdicción fue liberando actividades y reestableciendo horarios. Es así que en Misiones fue cediendo en la apertura del turismo, la gastronomía, los deportes. Y, ahora, evalúa la habilitación de eventos sociales y familiares.



El ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, confirmó a El Territorio que se reunirá el Comité Científico para evaluar y debatir sobre la ampliación de actividades sociales bajo estricto protocolo, en el marco de esta pandemia desatada por Covid-19.



“Teniendo en cuenta la situación epidemiológica, si se mantiene estable como hasta ahora, desde el 1 de agosto estaríamos en condiciones de evaluar si podemos habilitar los eventos sociales, fiestas de 15, casamientos, como también permitir público en las canchas de fútbol y de básquet”, sostuvo Alarcón, en tanto descartó que el análisis incluya la autorización para la reapertura de boliches.



Respecto a la estabilidad epidemiológoca a la que refiere el ministro, cabe repasar que Misiones dese hace dos meses registra entre 160 y 180 contagios diarios; al tiempo que en promedio hay 1.500 pacientes con el virus activo, de los cuales 150 requieren algún tipo e internación. En cuanto a los muertos, la tasa de letalidad se mantiene en 1,99, según datos oficiales.



Otro dato no menos importante para medir el impacto del Covid es la ocupación de camas críticas. De acuerdo al informe de Sala de Situación del sábado 17 de este mes, la saturación de las unidades de terapia intensiva (UTI) era de 59,62%.



Límite de invitados

En cuanto al límite de la cantidad de personas, señaló que se establecerá en el cónclave del comité que es presidido por Vicegobernación de la provincia.



“Siempre con un tope de gente, en ese sentido, nos plantearemos evaluar cada situación especial” anticipó el titular de la cartera sanitaria local.



Aclaró, terminante: “Esta medida no incluye la apertura de boliches”.



“No vamos a arriesgar un sólo paso que perjudique la estabilidad epidemiológica de la provincia”, aseveró el ministro al tiempo que hizo hincapié en que no habilitarán eventos multitudinarios o fiestas como las de Puerto Mbiguá, en Ituzaingó, Corrientes.



10 mil dosis diarias

“Queremos tener la mayor cantidad de gente vacunada, sobre todo los que tienen enfermedades de base respiratorias como asma o Epoc”, señaló y destacó el trabajo constante de los equipos de inmunización “estamos en casi 10 mil dosis por día aplicadas, porque trabajamos sabado, domingo y feriado. Estamos en la Costanera con varias postas, en supermercados, casa por casa en las colonias”



“Hoy, a esta hora (ayer a la mañana), estamos cerrando con 585 mil vacunas aplicadas, estamos trabajando muchísimo, creemos que para septiembre habrá un gran porcentaje de población vacunada”, sostuvo Alarcón, mostrándose optimista, como lo hizo días atrás la ministra de Nación, Carla Vizzotti.



Claramente las autoridades sanitarias apuestan a una primavera más aliviada, siempe haciendo fuerte hincapié en la vacunación. Sin embargo, las personas que se niegan a recibir la vacuna anticovid, por las razones que fueran, también representan una realidad.



“En el rango más joven el pensamiento es que no se van a complicar, pero sabemos que tenemos personas jóvenes que se contagiaron, se internaron y se complicaron. Vacunarse es un acto enorme de solidaridad con nuestra familia,con nuestro amigos, con la gente que queremos”, indicó Alarcón. Para tener una idea: en los últimos cuatro días se registraron 17 muertes a consecuencia del Covid, de las cuales cinco no presentaban comorbilidades o enfermedades de base.



En ese marco, la provincia además promociona la vacunación en jóvenes con la gratuidad del ingreso a los parques provinciales a quienes tengan al menos una dosis. Está destinado a los que tienen entre 18 y 30 años y rige durante todo este mes.



“Estamos trabajando mucho con las comunidades religiosas, ellos mismos están armando jornadas de vacunación en todas las iglesias. Es importantísimo que los líderes de la comunidad motiven a su gente”, dijo.



Y agregó: “A los mayores de 60 años que por algún motivo no se pudieron vacunar, que llamen a Salud Pública que llegaremos hasta su casa para vacunar”.



La campaña de inmunización conra arrancó en el país el 29 de diciembre pasado, con personal de salud y luego adultos mayores, ahora la mayoría de las provincias avanzaron con la población más joven.

Ocupación de camas críticas es del 59,62%

La ocupación de camas críticas en Misiones registra un leve descenso y se mantiene desde hace semanas entre 55 y 60%. El sábado, por ejemplo, la saturación en los diez hospitales públicas de Misiones en las unidades de terapia intensiva (UTI) es del 59,62% , es decir, de 208 camas en el sector público hay 84 disponibles.



El Hospital de Fátima es el único centro de salud con un 100% de ocupación en sus ocho camas de terapia intensiva. El Hospital René Favaloro, de Villa Cabello, (once camas) tiene 54 % de ocupación mientras que el Hospital Escuela Ramón Madariaga tuvo una baja, 79% de ocupación cuando hace tres semanas era 90%. Dicho de otro modo: de 63 camas UTI en el Hospital Madariaga, 13 están disponibles.

