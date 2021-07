Elaboran plan de contingencia ante emergencia hídrica

martes 20 de julio de 2021 | 6:04hs.

La situación hídrica que vienen atravesando diferentes municipios de la provincia pone en alerta tanto a vecinos como funcionarios y prestadores de servicios. Se buscan las alternativas más urgentes para solucionar los inconvenientes y evitar el faltante de abastecimiento, pero al mismo tiempo, se está trabajando en un plan de contingencia mayor para prevenir futuros problemas más complejos.



Esta tarea se viene llevando a cabo desde el Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) junto a intendentes y cooperativas de las comunas misioneras, ante el alerta roja declarada desde el Instituto Nacional del Agua de Argentina. Este organismo viene advirtiendo sobre una bajante muy importante sobre la Cuenca del Plata, cuyo principal aportante es el Río Paraná - el más caudaloso – debido a la sequía prolongada.



Sobre esto se refirió el presidente del Eprac, Daniel Di Stefano, quien en una visita que realizó al programa Meta Data de Territorio TV explicó el trabajo que se viene llevando adelante en este sentido y advirtió una bajante muy importante que no solo se puede percibir en el Paraná, sino también en el Uruguay y en el Iguazú.



Tareas y arreglos

De acuerdo a lo que dijo Di Stefano, lo que se está haciendo en la provincia por instrucciones del gobernador es cambiar la lógica y empezar a pensar a Misiones en los próximos 50 años. “La prioridad en su momento eran las perforaciones para lograr el abastecimiento del servicio de agua potable. Algunos municipios tienen plantas de agua sobre el río Paraná por ejemplo. Anteriormente esas plantas quedaban por fuera del nivel, y lo que se fue haciendo es adaptando y poniendo plantas flotantes sobre los ríos para que cuando el caudal baja esa planta pueda trasladarse río adentro y no hayan estos problemas”, explicó el funcionario.



Y aclaró que esto es lo que se está haciendo en la ciudad de Puerto Iguazú, donde se está trabajando fuertemente con inversión provincial, colocando nuevas tomas de agua y extendiendo las redes en todo el municipio. “Eso también se hace en otros lugares de la provincia. Venimos llevando a cabo reuniones con los intendentes y los prestadores de servicios que a veces son cooperativas, para relevar la situación de cada municipio. Estamos controlando los caudales mínimos de fuentes de captación y elaborando planes de contingencia para que ningún vecino de Misiones tenga problemas con este servicio vital”, aclaró el titular del Eprac.



Municipios complicados

Las localidades que sufrieron mayor estrés hídrico fueron las del noroeste de la provincia, que tienen como fuente de captación casi exclusivamente las perforaciones.



Cabe destacar que el 37% de los municipios (29 en total) tiene como fuente de abastecimiento los arroyos y fuentes subterráneas; el 47% (36 municipios) tiene exclusivamente fuentes subterráneas; mientras que el 16% (12 municipios) se abastece de ríos limítrofes además de las líneas subterráneas.



“Esos municipios ya se adaptaron a la cuestión pero suelen experimentar algún tipo de problemas en el abastecimiento. Se está trabajando para resolver esas cuestiones con perforaciones nuevas, además del cuidado del recurso vital, porque hay que saber que el agua cotiza en bolsa. Tenemos ríos muy caudalosos, mucha agua potable, así que lo que tenemos que hacer es cuidar el agua para que nunca perdamos la calidad”, determinó Di Stefano, quien advirtió la situación complicada que se vive en cuanto al gua en otras partes del mundo.



Asimismo, adujo que en cuanto a los planes B que se manejan a modo de contingencia en el interior de la provincia “se trabaja muy bien en equipos, los municipios se juntan por departamentos, se compran camiones cisternas, se trabaja en la recuperación de agua de lluvias, con trabajos experimentales, en la recuperación de las cuencas, se están haciendo aljibes y obras que son para albergar agua”



En cuanto a Posadas, confirmó que no hay problemas, pues “se viene trabajando muy bien. En menos de un año hicimos más de tres mil metros lineales, que benefició en forma directa a más de 500 familias. Se están mejorando las redes que existen, sobre todo en los barrios más alejados”.