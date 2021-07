Fortalecer los lazos en pandemia

martes 20 de julio de 2021 | 6:00hs.

En un tiempo marcado por la pandemia de coronavirus que conlleva situaciones que diariamente escapan a nuestro control, las redes afectivas son esa trama vital de contención que toda persona necesita.



Dentro de esa red de lazos que nos hace seres sociales se encuentra la amistad, un vínculo que acerca y enriquece, pero que también se pone en tensión y cambia en medio de un panorama de incertidumbre.



Hoy Día del Amigo es un momento propicio para celebrar a las personas que ofrecen su amistad sincera y también para reflexionar sobre el diferente significado y relevancia que cada uno otorga a este vínculo.



De intereses comunes, identificaciones y hasta incongruencias está hecha en buena medida la amistad, señaló Cintia Felis, licenciada en psicología, consultada por El Territorio.



“La amistad tiene que ver a veces con intereses comunes que nos reúnen, con identificaciones con el otro y, no son necesariamente las mismas identificaciones las que se sostienen toda la vida, tal vez uno va cambiando de identificaciones con el paso del tiempo, con las experiencias, con los aprendizajes”, explicó para introducir sobre una situación que hoy se le plantea.



“La amistad en pandemia tiene algunas cuestiones que están sucediendo, por un lado la familia, los amigos, son una contención para muchas personas pero también se da una pérdida, con personas que te dicen ‘yo no me veo más con tal persona porque no se cuida’ o ‘dejé de verme con tal otro porque no piensa lo mismo que yo’, bueno en este sentido vemos que las identificaciones cambian, pero también hay una situación de personas que se aíslan, un síntoma de esta pandemia y del miedo que trae aparejado”.



Así postuló que “la pandemia lo que generó es que dejemos de vincularnos con un montón de personas y que nos empezamos a vincular con aquellos que nos ofrecen contención, con los que nos hacen sentir bien. Y bueno por eso decimos que es un buen momento también para revisar nuestros lazos, ver quién está, con quién puedo contar, quién puede contar conmigo, y fortalecer esos vínculos, no importa si es uno, dos o tres, o diez, lo importante es saber que somos seres sociales y que no funcionamos solos”.



Se mostró confiada en que al final de la pandemia “quienes se logren adaptar realmente a todo esto que estamos pasando estoy segura que saldrán mejores personas, fortalecidas tanto individualmente como en sus relaciones”. Y convino que la amistad “se basa en el amor genuino y si es sincera no hace falta que nos veamos todos los días, la amistad no tiene tanto sus raíces en el frecuentar como en la confianza de que la persona está ahí”.



Confianza y aceptación

Por su parte, María Natalia Ferreira, coach ontológica, entrenadora de la Escuela Ecoa de coaching ontológico, definió a la amistad como un vínculo “que se construye día a día y que se elige desde un lugar de amorosidad, confianza y aceptación del otro”.



En tanto, alentó a no esperar que la otra parte se comporte tal como queremos: “Si yo espero me pongo en la situación de que el otro debería ser de tal o cual manera, pero si me abro a que la amistad surja, a que aparezca el otro así en su legitimidad, con lo que tiene para aportar a mi vida puedo dejar de esperar y empezar a accionar hacia nuevos amigos a cultivar las amistades que ya tengo desde siempre, a construir lazos. Salir de la expectativa es poder sorprendernos”.

