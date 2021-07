Destituyeron a edil de Bonpland tras denuncias de los vecinos

martes 20 de julio de 2021 | 6:05hs.

Durante la tarde de ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria en Bonpland, en la que quedó destituida la concejal Cristina Bóveda.



La edil, del Partido Agrario y Social, fue sometida a una investigación por parte del deliberativo local tras haberse analizado durante varias semanas las denuncias por parte de ciudadanos de la localidad por una serie de situaciones irregulares que la involucran.



La jornada de ayer estuvo enmarcada por un grupo de vecinos que pedían su destitución que se congregaron frente al salón donde se llevó a cabo la sesión, además de integrantes del Partido Agrario que apoyaban a la mencionada ahora ex legisladora.



De acuerdo a los argumentos legales del Concejo, “se respetó el derecho a defensa de la concejal, se buscó una verdad objetiva y el basamento viene no sólo de la pérdida de idoneidad moral en sus funciones, sino también para con el pueblo que depositó la confianza mediante el voto”.



“Fue una consecución de actos, por lo que se analizaron al menos tres denuncias. No hubo violencia de género ni institucional como ellos indicaron, se basó en las denuncias y en la investigación pertinente”, indicó Matías Ríos Álvarez, letrado del concejo, quien argumentó que estuvieron alrededor de un mes y medio con el proceso de investigación.



Asimismo, la presidenta del Concejo Deliberante de Bonpland, Patricia Ferreyra, indicó a El Territorio que “la comisión trabajó durante más de un mes, se le dio derecho al libre proceso, por lo que la concejal se presentó con su abogado”.



“Ahora las cosas se dieron así, están las pruebas, la comisión se expidió y se votó la destitución. Una de las cuestiones más graves fue acerca de un porcentaje que ella cobraba del plan Potenciar Trabajo, además del hurto de un portón de una ex fábrica del pueblo”, mencionó la edil, entre otras denuncias.



Por su parte, el intendente local Juan Carlos Bueno manifestó que “la investigación se disparó por parte incluso del mismo grupo de la concejal por plata que se quedaba la edil, se puede ver que los vecinos de Bonpland están apoyando la destitución y los que apoyan a la concejal llegan de otros lados, no son de la localidad”.



En tanto, el diputado del Pays Martín Sereno se hizo presente en el lugar y adujo que se trata de “una persecución política a las mujeres, han hecho una comisión sin nada en lo legal”.



Denuncias

Ahora, la persona que reemplazaría a la edil destituida es Ana María Suomela, quien trabajó en la misma lista partidaria con Bóveda y resaltó que “nos prometió trabajo pero nunca nos dio nada. Ella nos dio la espalda, nos dejó de lado, nos echó y no cumplió con lo que prometió, nos sentimos traicionados porque gracias a nosotros ella fue concejal”.



Fue Suomela incluso una de las denunciantes que se plantó frente a la edil y buscó sacar a la luz las supuestas irregularidades que fueron confirmadas por la comisión.



Entre las denuncias que realizaron ciudadanos de Bonpland hay supuestas estafas, amenazas y hasta el hurto de un portón de hierro de la ex cooperativa tabacalera Blaza de la localidad, cuyo encargado denunció que autores desconocidos hurtaron un portón y mencionó en la denuncia que el mismo se encontraba en la casa de la concejal.



La denuncia fue presentada a finales de mayo pasado y allí el juzgado interviniente ordenó un allanamiento en el domicilio de la funcionaria con resultado positivo ya que el tal como denunció el encargado de la cooperativa, el elemento se encontraba en la parte delantera de la casa de la edil.



Además, vecinos denunciaron que la concejal gestionaba planes de Potenciar Trabajo y cobraba un porcentaje de esos planes para la creación de una supuesta cooperativa.