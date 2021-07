Juez habilitó la feria judicial y ordenó investigar el envío de armas a Bolivia

martes 20 de julio de 2021 | 6:02hs.

El ex presidente es acusado de apoyar el golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019. Télam

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó ayer la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.



El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al ex presidente Mauricio Macri, a la ex ministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad..



López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como recibida “en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019”.



Además, pidió que informe “con el respaldo documental del caso, si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.



En ese sentido, solicitó que Cancillería “remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de octubre y noviembre de 2019” y que consigne los datos de cada documento a la vez que advirtió que si hay documentos secretos deberán ser remitidos en sobre cerrado.



El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe que, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.



También solicitó los “registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.



Además requirió “al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas” aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.



También solicitó los datos personales de los encargados de carga y descarga. El magistrado rechazó además un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”, informaron fuentes judiciales.



López Biscayart también dispuso que se requiera al responsable de la Anmac que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal mediante resoluciones Anmac 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes.



Pruebas a la vista

Por otra parte, el gobierno de Bolivia brindó nuevos detalles del envío de armamento desde Argentina durante el golpe de Estado de 2019 y exhibió parte del arsenal secuestrado en ese país.



El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte de Macri cuando se consolidó el golpe de Estado y confirmó que se trata de “tráfico ilícito de municiones”, un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.



Allí ratificó, además, que ya “se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía” que son parte de las 70 mil balas de gomas que salieron desde Argentina con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional. En el depósito también se hallaron, según detalló el funcionario, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”.

Rossi: “Es un hecho gravísimo y hay pruebas”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó ayer como un “hecho gravísimo” el envío de material represivo a Bolivia, y remarcó que hay “pruebas fehacientes” que prueban que el contrabando ocurrió.



“Es un hecho gravísimo, todos los elementos que se van encontrando constituyen semiplena prueba de que existió contrabando agravado y encubrimiento”, sostuvo en diálogo con El Destape Radio.



Además, detalló que una de las “pruebas fehacientes” que mencionó es la carta de agradecimiento por el envío de pertrechos para la represión del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, que primero fue desmentida por Mauricio Macri, pero que ya fue constatada como verdadera.