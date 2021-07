La revancha comenzó en el aeropuerto

martes 20 de julio de 2021 | 6:05hs.

Boca llegó a Brasil para la revancha de octavos ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y ya comenzó a sufrir. Es que, después de aterrizar, el plantel fue demorado casi dos horas en migraciones, en una maniobra que el equipo cree fue prácticamente anticipada por el presidente del equipo rival.



El partido se jugará desde las 19.15 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y será televisado por ESPN.



Hace pocos días, Serbio Batista Coelho, presidente de Atlético Mineiro, se quejó por lo que consideró malos tratos tanto en la llegada de su equipo a Ezeiza como en su paso por La Bombonera. Así, anticipó: “Los vamos a recibir de la misma manera”.



Y así fue. Boca aterrizó en Brasil y fue demorado en migraciones, con los jugadores sentados en las escaleras, esperando la aprobación para ingresar oficialmente al país y dirigirse al hotel.



“Arrancamos como dijeron que nos iban a esperar”, aseguraron desde la delegación Xeneize, minutos después de obtener la autorización para dirigirse hacia el hotel. Es que el equipo argentino cree que los trámites se hicieron lentos de manera adrede, para dificultar su estadía en Brasil desde el primer momento.



Así, la revancha entre Boca y Atlético Mineiro se empezó a jugar desde ayer, pese a que los equipos recién saldrán a la cancha hoy.



Boca repetiría equipo

En la práctica de fútbol del domingo, Russo paró al mismo once que inició en el partido de ida, por lo que Boca repetiría equipo en Brasil, luego de haber rotado el once para el debut ante Unión por la Liga Profesional. De esta manera, la formación tendría a Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González; Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa.



En cuanto al arbitraje, luego de la polémica actuación del colombiano Andrés Rojas en la ida en La Bombonera, quien anuló un gol lícito para Boca, la Conmebol designó para la revancha al uruguayo Esteban Ostojich como juez principal y al chileno Julio Bascuñán como el encargado del VAR.



Ostojich tuvo un buen desempeño en la final de la Copa América entre Argentina y Brasil en el estadio Maracaná, mientras que Bascuñán es considerado uno de los mejores sudamericanos al mando del polémico VAR.



El Xeneize y su ilusión por la séptima Copa Libertadores necesitan una victoria o un empate con goles para avanzar a los cuartos de final donde espera un rival argentino: el Superclásico ante River o Argentinos.



Por fuera del error arbitral, el equipo de Miguel Russo no dejó una buena imagen en su primer partido oficial del segundo semestre y tendrá que mejorar mucho para superar a un rival de jerarquía y con rodaje.



El resultado, además de la clasificación, definirá el rumbo del equipo en lo que resta del año ya que sin el objetivo principal de la Copa Libertadores se quedará con el torneo de la Liga Profesional y la Copa Argentina, donde en octavos de final enfrentará al “millonario” en un nuevo “mano a mano” con su clásico rival.