Haití y otro paso al orden: asume el nuevo primer ministro

martes 20 de julio de 2021 | 6:02hs.

Haití dará hoy un paso, aunque mínimo, hacia su normalización institucional, con la asunción como primer ministro de Ariel Henry, quien había sido designado para ese lugar por el presidente Jovenel Moise días antes de ser asesinado y quien se hará cargo del gobierno con la meta central de llegar a las elecciones para que surja un Ejecutivo votado por la ciudadanía.



Dada la magnitud de la crisis en todos los rubros que atraviesa Haití, Henry tendrá múltiples desafíos, pero al menos zanjó la disputa que mantenía por la jefatura de la gestión con el hasta acá primer ministro, Claude Joseph, quien se quedará como ministro de Relaciones Exteriores. La nueva administración carecerá de presidente y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible.



El diario Le Nouvelliste publicó ayer el que presentó como el primer discurso de Henry, aún antes de asumir, en el que el nuevo primer ministro hizo un llamado “solemne a la unidad nacional, la puesta en común de las fuerzas y la cooperación de todos, a fin de frenar esta carrera hacia el abismo del país, para subir la cuesta y al país de los múltiples peligros que lo acechan”.



“En los últimos días me he encontrado con compatriotas de diversos sectores de la vida nacional, políticos por supuesto, pero también de la sociedad civil y del sector privado; me propongo continuar y profundizar estas discusiones, porque es la única manera de unir a la familia haitiana, de trascender nuestras diferencias y nuestros antagonismos y contemplar juntos un futuro diferente”, remarcó Henry.



Insistió en que “a través del diálogo y la consulta” se logrará “definir juntos los contornos de las políticas a seguir durante este período intermedio, al tomar las decisiones esenciales para la transformación de la sociedad y las condiciones de vida de los más vulnerables”.



Finalmente, el designado primer ministro exhortó a los haitianos a “superarse a sí mismos, para enfrentar juntos los peligros que amenazan a todos y ponen en peligro la propia existencia de la Nación”.



El anuncio de la asunción de Henry termina con el enfrentamiento con Joseph, y, al parecer, deja en la nada la designación de Joseph Lambert como presidente que hizo el Senado, con apenas diez integrantes.



Moise había elegido a Henry para reemplazar a Joseph como primer ministro en los días previos a su asesinato.