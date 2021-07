Vettel se quedó a limpiar las tribunas en Silverstone

martes 20 de julio de 2021 | 6:01hs.

Mientras la mayoría de los pilotos luego de una carrera suelen irse rápidamente a sus casas o a reunirse con sus respectivos equipos, Sebastian Vettel dio una gran ejemplo el pasado domingo tras la carrera en Silverstone por el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto alemán se quedó recogiendo los restos de basura de las tribunas junto con algunos espectadores y encargados de limpieza.



Como muestran los videos y fotografías, Vettel se calzó los guantes, agarró bolsas y se puso a juntar los residuos que quedaron en las tribunas como si fuera uno más, dando un gran ejemplo acerca del cuidado ambiental, un tema delicado en la sociedad.



Pero las críticas a través de las redes sociales no pudieron faltar, donde le recriminaban al piloto juntar la basura solo para las fotos, y fue su propia escudería quien salió en su defensa de forma inmediata: “Estuvo ahí fuera durante casi tres horas. Estuvimos allí con él para capturarlo, no porque nos lo pidiera, sino porque queríamos usar nuestra plataforma para amplificar su mensaje”.



Silverstone fue el primer circuito en completar la cantidad de espectadores recibiendo un total de 350 mil aficionados durante el fin de semana del GP. Sin embargo, no hubo medidas sanitarias, algo llamativo, pero todos los pilotos se mostraron felices por volver a tener público.