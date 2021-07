Britney renunció a cantar mientras su padre tenga el control de su carrera: “Esta tutela mató mis sueños”

martes 20 de julio de 2021 | 6:00hs.

La estrella pop estadounidense Britney Spears anunció que no volverá a subirse a un escenario mientras su padre James Spears mantenga el control de su carrera, en el marco de una tutela establecida en el año 2008.



“No actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que visto, digo, hago o pienso”, escribió la cantante en un extenso mensaje en su cuenta personal de Instagram el fin de semana. En el escrito además afirmó que “esta tutela mató mis sueños”.



“No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores...¡Así que lo dejo!”, explicó.



Estas expresiones se produjeron pocos días después de que obtuviera una victoria legal al ser autorizada a elegir a su propio abogado defensor en la causa.



La intérprete de Baby one more time también arremetió contra su hermana Jamie Lynn por usufructuar su repertorio.



Britney mantiene una larga batalla legal con su padre y en su apoyo sus fans alrededor del plantea desarrollaron el movimiento Free Britney.



Se hace oír

De esta manera, en las últimas semanas, la forma de comunicarse de Britney con el mundo dio un giro radical. La artista que se llamó a silencio por años y evitaba hablar de su vida y de su situación judicial, salió del hermetismo para poco a poco dejar mensajes en Instagram, donde tiene más de 32 millones de seguidores.



En la red social pasó de compartir primero algunos pensamientos y sensaciones a, actualmente, hablar abiertamente de su situación personal. Y en esta línea, el sábado dejo claro que la tutela que su padre ejerce sobre ella la obliga a renunciar a su carrera artística.



Junto a una fotografía en la que se puede leer la frase “Aceptame como soy (...)”, escribió una larga reflexión en lo que al principio parecía ser una respuesta a quienes criticaban sus videos subidos a la red social.



“Para aquellos que critican mis videos bailando... miren, no voy a actuar en ningún escenario por el momento con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso”. Una decisión que está en línea con lo que su exmanager afirmó hace unos días: que Spears iba a renunciar a su carrera. Hasta el momento la artista había hecho referencias a la tutela legal de su progenitor, pero no declarándose en contra de un modo tan claro. La publicación acaparó la atención de sus seguidores.



“Hice esto durante los pasados 13 años”, continuó, “y prefiero compartir videos desde mi living, sí, antes que estar en un escenario de Las Vegas donde alguna gente ha llegado hasta tal punto que no podía ni estrecharme la mano y donde acabé conociendo a alguien que estaba constantemente drogado de marihuana... lo que no me importa, pero habría estado bien poder haber ido a un maldito spa”, afirmó según la reproducción de los medios internacionales.



“Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar, ensayar y no poder hacerlo de forma auténtica, con mezclas antiguas de mis canciones, y rogar que pongan mi nueva música en mi espectáculo para mis fans... ¡así que renuncio!”, escribió.



El reclamo de Spears continúa y se dirige a su hermana menor, Jamie Lynn Spears.



“No me gusta que mi hermana aparezca en una entrega de premios y cante mis canciones remezcladas”, admitió.



“¡Mi supuesta red de apoyo me ha dañado profundamente! Esta tutela ha matado mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único en el mundo que es difícil de matar... ¡aunque la gente todavía sigue intentándolo!”.



Molesta con los documentales

Britney también dedicó unas frases al documental que el diario The New York Times lanzó en febrero en el que se ponía en cuestión su tutela legal y el comportamiento de su padre desde su juventud, cuando comenzó su éxito.



“No me gustó el modo en que los documentales recuperaron momentos humillantes del pasado. Yo ya he superado eso hace mucho tiempo”, refirió.



“Todo lo que tengo ahora es esperanza. Tienen suerte de que publique algo, si no les gusta, ¡dejen de seguirme!”, marcó retomando el disparador de su extenso descargo.



“La gente trata de matar la esperanza porque es una de las cosas más vulnerables y frágiles que hay. Y ahora me voy a leer un cuento de hadas. Ah, y si no quieren ver mi precioso cuerpo bailando en el living o no cumple con sus estándares... ¡vayan a leer un libro!”.



Este posteo le sucedió a la publicación de pocas horas antes, en que la cantante escribió la frase: “Nunca ignores a quien te ignoró cuando lo necesitabas ni a quien te ayudó cuando no tuviste ni que pedirlo”. “No hay nada peor que cuando la gente más cercana a ti que nunca te ha mostrado su apoyo publica cosas a la vista de tu situación y habla en tu apoyo... nada peor que eso”.



Pequeña batalla ganada

La tutela legal de Britney Spears depende de la administradora Jodi Montgomery y también de su padre, Jamie Spears. El pasado junio la propia cantante solicitó a la jueza Brenda Penny que esa tutela, que se prolonga ya 13 años, acabara. “Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluido mi agente, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión”, dijo Britney en la audiencia.



A lo largo de los últimos días, aunque el padre mantiene el control de las finanzas de la artista, ha habido cambios en su situación legal. Han renunciado a sus puestos su manager, su abogado y uno de los fondos que controlaban su tutela. Y por fin la cantante ha logrado un pequeño triunfo: elegir su propio letrado tras más de una década.