Qué ver, leer y escuchar

martes 20 de julio de 2021 | 6:00hs.

La de Messi

Cine.ar Play



Lautaro y José aprendieron a encontrar, en lo que otros desechan, el sustento diario. Los hermanitos descubren un mensaje en su álbum de figuritas del Mundial. La

de Messi, la estampa favorita, ya no luce como antes. Su familia tampoco.



Tienes un email

Amazon



Los propietarios de dos librerías rivales no saben que están manteniendo un romance virtual entre ellos. Cuando lo descubren, deben evitar que su rivalidad comercial interfiera con lo que sienten. Con Meg Ryan y Tom Hanks.



El libro de las camas

Sylvia Plath



“De una larga lista de camas demasiado estrambóticas, ingeniosas y abstractas elegí diez, empecé a escribir y ya no pude parar”, cuenta en su diario Sylvia Plath. En este poema ofrece un inventario de camas cuyos usos trascienden lo convencional para abrirnos nuevos paisajes y mundos.



La mujer que mató a los peces

Clarice Lispector



Clarice Lispector escribió ‘La mujer que mató a los peces’ para explicar a su hijo Paulo algo que sucedió sin querer. Con una exquisita mezcla de humor e ironía, narra aventuras sorprendentes y cotidianas con lagartijas, gatos, perros, conejos, monos, patos y loros.



Amor de dos

Agus Padilla y Darkiel



Agus Padilla y Darkiel se unen en ‘Amor de dos’. La cantante uruguaya presenta su canción de reguetón romántico con notas de dancehall; con la participación del artista puertorriqueño. El video ya está en plataformas.



Welcome to the madhouse

Tones And I



Tones And I lanzó su álbum debut, ‘Welcome to the madhouse’. Es su primer álbum larga duración, una colección de 14 canciones, que detalla el viaje honesto y vivaz de la artista urbana australiana hasta convertirse en estrella internacional.