Covid-19: Santo Tomé y Virasoro con escasos positivos en las últimas 24 horas

lunes 19 de julio de 2021 | 16:00hs.

En las últimas 24 horas no se registraron nuevos contagios de coronavirus en la localidad de Virasoro, aunque en el Hospital Miguel Sussini hay registrados 242 positivos activos. Mientras que en Santo Tomé la Comisión de Emergencia local informó que hubo 1 caso nuevo y 6 altas en las últimas 24 horas, que hace un total de 67 positivos activos de coronavirus.

En Virasoro

En Virasoro el número de recuperados por la enfermedad es de 2011 pacientes, y hay hasta el momento 26 fallecidos por covid y los aislados son 300 aproximadamente. La localidad se encuentra en fase 5 por disposición del Gobierno Provincial, y en las últimas horas no mostró nuevos casos positivos, un respiro luego de una semana con casos en aumento.

Allí, según informaron fuentes de la localdiad, continúa habilitado el call center para personas que tienen necesidad de consultar, o bien, tuvieron contacto con algún positivo, pueden comunicarse a los teléfonos 3756 616709 / 3756 613551 / 3756 501480.

En Santo Tomé

Al día de hoy en Santo Tomé hay 2200 pacientes recuperados, 2298 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia, y el número de fallecidos se mantiene en 31. Los aislados son, aproximadamente, 335 personas a razón de 5 por cada caso activo de covid.

Al respecto de la situación epidemiológica en esta ciudad, el secretario de Salud Municipal dr. Marcelo Giménez contó que el fin de semana largo “hubo, como todos los fines de semana, menos casos, porque la cantidad de testeos disminuye. Seguimos con el parte de ayer con 70 casos activos, más o menos”.

Señaló que hubo “uno o dos traslados (al hospital de Campaña, en Corrientes Capital) en las últimas horas. Mayores novedades no hay. La idea es que siga bajando de a poco, que se sigan dando altas, y que no haya más positivos, y nos sigamos cuidando por supuesto. No tengo conocimiento de que hayan desactivado alguna fiesta clandestina”.