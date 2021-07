Cuidados excesivos

lunes 19 de julio de 2021 | 6:01hs.

Independiente y Argentinos no lograron sacarse diferencias en el partido válido por la primera fecha del torneo de la Liga Profesional. El encuentro, disputado en el estadio Libertadores de América, terminó con un empate 0-0. Tras esta igualdad, los dos equipos se preparan para afrontar sus respectivos duelos en el plano internacional.



En un primer tiempo bastante parejo, el Rojo fue algo más claro en sus incursiones en ofensiva. Sin embargo, el primero que avisó fue el elenco de La Paternal en una acción en la que, tras un pelotazo largo, Mateo Coronel intentó picar la pelota por encima del cuerpo del arquero Sebastián Sosa, pero esta se fue por arriba del travesaño.



Aún sin tener un dominio abrumador, los de Julio César Falcioni generaron las acciones de peligro más claras. Algunas de ellas llegaron a partir de la presión ante las salidas por lo bajo del fondo de Argentinos. El equipo de Milito insistió en esa idea aún ante el riesgo inminente.



Un cabezazo de Lucas Romero que atajó Lucas Chaves y un remate cruzado de Silvio Romero que se fue cerca fueron los primeros avisos del elenco local. El arquero de Argentinos fue, en parte, responsable de que su equipo no se fuera al descanso abajo en el marcador: sobre el cierre de la etapa, tuvo dos apariciones clave ante intentos de Sebastián Palacios.



El elenco de Avellaneda volvió a ser protagonista en el inicio del complemento y otra vez Chaves ganó un duelo ante Palacios. Esta vez, el arquero del Bicho despejó un potente remate luego de una buena combinación entre el ex Talleres y Andrés Roa.



Pero los cambios revitalizaron a Argentinos, que pronto empezó a hacer mejor pie en el campo de juego y a pararse unos metros más adelante. Aunque los de Gabriel Milito no pudieron generar situaciones concretas, dejaron de sufrir en el fondo y lograron un funcionamiento que les dio mejores perspectivas de cara al cierre.



Independiente recién pudo salir de esa complicada situación sobre los 40’, con un remate de Silvio Romero que volvió a encontrar atento a Chaves. El arquero fue la gran figura de la noche: en tiempo de descuento se lució al sacar otro intento de media distancia, esta vez de Márquez.



Ahora es tiempo para ambos de centrar su atención en el plano internacional. El miércoles, Argentinos será local en La Paternal ante River en la vuelta por los octavos de la Copa Libertadores (la ida terminó 1-1). En tanto que un día más tarde Independiente intentará revertir la serie ante Santos para avanzar a los cuartos de la Sudamericana. El Rojo jugará de local tras haber caído por 1-0 en el primer partido en Brasil.