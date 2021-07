Rudito Bundziak tuvo varios inconvenientes en el TC Mouras

lunes 19 de julio de 2021 | 6:01hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la 24° posición en la final de la décima fecha del TC Mouras, que se disputó en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata.



El misionero hipotecó sus aspiraciones en la serie, en la que tuvo un leve roce con Lucas Granja (Chevrolet), ni bien arrancó el parcial. Ese roce hizo que se reviente el neumático trasero (foto) y terminó 13° en el primer parcial.



Así tuvo que largar la final desde el fondo del pelotón y poco pudo hacer para avanzar, ya que se rompió la barra delantera y penó con un auto que no estuvo para dar pelea, por lo que vio la bandera a cuadros en la 24° posición. El ganador fue Tobías Martínez (Chevrolet)



“Hicimos una maniobra ajustada en la serie y se me corrió un poquito el auto, y Granja estaba cerca, con la mala suerte que se rozan las ruedas y se me revienta el neumático trasero. Eso nos hizo largar en el fondo y cuando buscamos avanzar se rompió la barra delantera de dureza y ahí perdí todo y sólo me dediqué a llegar y sumar algunos puntitos”, comentó Bundziak.



Con este resultado, el misionero cayó al quinto lugar del campeonato con 280.5 puntos. Más allá de este retroceso en el torneo, el de la Tierra Colorada ya tiene asegurado su pase al playoffs.



La próxima fecha, la undécima del calendario, se disputará el 15 de agosto en escenario a confirmar por la categoría