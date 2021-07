Pruebas comprometen a la pareja del agricultor asesinado

lunes 19 de julio de 2021 | 6:03hs.

Mientras se aguarda por los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Mario Stasiak (56), el agricultor que fue asesinado de tres disparos el viernes por la noche en su vivienda de la localidad de Alberdi, por el momento las pruebas recolectadas en la pesquisa no hacen más que apuntar directamente como responsable a su esposa.



Lidia Elizabeth M. (56) se encuentra detenida como sospechosa en el caso luego de que arrojó resultado positivo la prueba de parafina que se le practicó. Y que se le hizo luego de que los pesquisas detectaran ciertas contradicciones entre el relato que la mujer aportó con respecto a las primeras pericias hechas en la escena del crimen.



Según sostuvo ante la Policía, la detenida vio dentro de la casa a un desconocido con prendas de vestir oscuras y denunció que su pareja fue víctima de un robo que terminó en tragedia.



Sin embargo, según indicaron voceros que entienden en la investigación, la posición del cadáver dentro de la sala de estar de la casa, como así también distintas lesiones que presentaba Stasiak en el cuerpo, sumado al estado de algunas vestimentas secuestradas hicieron dudar de la versión de un robo.



Por si fuera poco, durante una requisa exhaustiva dentro de la vivienda se incautó un revolver calibre 22 que estaba oculto bajo la placa de una cocina a leñas. Y que en teoría se cree es el arma utilizada para asesinar al agricultor, quien recibió impactos en cuello, muslo y tórax.



A partir de la autopsia también se podrá confirmar si los proyectiles extraídos del cuerpo son compatibles con el arma incautada.



Otro punto que complica a la mujer tiene que ver con el hallazgo el sábado de la billetera de la víctima, dentro de un mueble de su habitación.



En su interior se encontraron 12.000 pesos en efectivo, lo que contradice seriamente a la versión de un ilícito dada por la sospechosa.



Por el momento se indaga con familiares y allegados a la pareja ya que al parecer, desde hacía un tiempo, la relación no venía atravesando un buen momento.



Incluso se habló de una supuesta infidelidad que podría haber sido el desencadenante de una fuerte discusión y que luego derivó en el homicidio.



Hasta ahora no existen elementos que puedan hacer sospechar a los investigadores de la participación de un tercero.