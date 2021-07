Primer día de nuevas avenidas de mano única, sin incidentes

lunes 19 de julio de 2021 | 5:00hs.

Se pusieron en funcionamiento ayer las nuevas avenidas de mano única en Posadas. Son cuatro que conectan el centro de la ciudad con el populoso barrio Villa Cabello, y desde allí con Itaembé Miní e Itaembé Guazú por el acceso Oeste. Es así que desde las avenidas López y Planes y Centenario ya son las arterias para entrar al centro capitalino desde la zona Oeste, mientras que las avenidas Tambor de Tacuarí y Blas Parera/Trincheras de San José son para salir de él.

Si bien la medida se venía analizando hace largo tiempo, su implementación fue anunciada por parte del municipio el jueves último. El primer día habilitado, por ser domingo, se desarrolló sin mayores sobresaltos puesto que el flujo de automovilistas y personas que son usuarias del servicio de transporte de pasajeros fue reducido. Hoy, en tanto, el desafío será mayor en los picos de 7 a 8 de la mañana y al mediodía, por ser día laborable, según indicaron los inspectores de tránsito apostados a lo largo de estas cuatro avenidas.

La medida fue bien recibida por los automovilistas que ponderaron una mejor y rápida movilidad por la ciudad así como un tránsito más ordenado y seguro. Vecinos de las avenidas opinaron igual, aunque algunos comerciantes se mostraron molestos porque el cambio a mano única perjudica la llegada de los clientes.

“Todavía no tengo una opinión formada sobre esta medida porque dentro de unos días recién vamos a ver el impacto. Creo siempre en que si las cosas son para mejorar, que se hagan, en este caso, para alivianar el tránsito cargado, pero también creo en que hay otras que son más prioridad, como el arreglo de las veredas para que puedan transitar sin dificultades las personas con discapacidad”, opinó José Luis Róttoli, que vive y tiene su negocio hace diez años sobre avenida Blas Parera casi Francisco de Haro.

Sobre la misma avenida circulaba en auto Silvia Renzi, quien sostuvo: “Me parece una maravilla, hace más fácil la tarea de manejar, ojalá se hubiera implementado antes”. Mientras, otro conductor, Manuel Bilinski, señaló: “Está muy bueno, hace que todo sea más accesible”.

Diego López, uno de los inspectores de Tránsito que estuvo en la calle comunicando a los despistados sobre los cambios, señaló que hubo algunos pocos casos de automovilistas que ingresaron a las avenidas en contramano. Aunque ayer fue tranquilo, aseguró que el mayor desafío será hoy por el mayor movimiento de personas en las calles.

Si bien la mayoría de las personas con las que habló El Territorio se mostraron conformes con el cambio en la circulación por estas cuatro avenidas, hubo algunos comerciantes que lo lamentaron, más que nada porque consideran que pueden llegar a perder clientela.

Es el caso de Hugo Vega, dueño de una carnicería y pollería apostada desde hace cuatro años sobre la avenida López y Planes, que desde ahora va solamente hacia el centro. “No estoy para nada de acuerdo. Tengo muchos clientes que venían desde el centro en dirección hacia sus casas porque les quedaba de paso y ahora esto me va a afectar. Ya para esta hora tenía clientes y hoy todavía no llegó nadie, me frena la venta”, confesó el hombre.

En esa misma línea, agregó: “Lo que me queda es confiar en que los clientes sean fieles. Porque hasta el tema del colectivo me complicó”.

Por el contrario, Sebastián Orué, propietario de otra despensa sobre la misma avenida consideró además como vecino, que estas nuevas manos únicas son positivas para la fluidez vehicular.

“Estamos a cinco minutos del centro y tardábamos quince minutos o más hasta llegar, es increíble. Estoy super conforme porque además Posadas ya no es un pueblito, es una ciudad”.

Mientras, Roberto Bobadilla, que transitaba con su familia por la avenida Tambor de Tacuarí (en sentido de este a oeste), consideró que requerirá de tiempo acostumbrarse a las nuevas direcciones, pero “sin dudas es algo muy apropiado para la regulación del tránsito”.

Tan es así que personal de Tránsito de la Municipalidad continuará durante julio y agosto apostados en las esquinas de las avenidas principales para guiar a los conductores que lleguen desde otro punto de la tierra colorada.

“Hubo mucha adhesión de los conductores de autos y motos. Los usuarios de transporte están de a poco, y en base a las consultas, reubicándose en sus nuevos puntos de ascenso y descenso. Tenemos mucha gente de tránsito y tráfico apostada en todas las intersecciones más importantes. Es un balance positivo la implementación de estas nuevas 160 cuadras de sentido único de circulación”, aseguró a El Territorio Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad Capitalina.

Para la puesta en marcha, durante el último tiempo se ejecutaron diversas obras y el sábado se dieron los ajustes finales con la reprogramación de los semáforos y la instalación de 16 nuevos.

“No hubo inconvenientes, pero mañana (por hoy) es cuando podremos ver de mejor manera el impacto de las manos únicas”, cerró Jardín.

Los cambios en De Haro y Rademacher tienen doce años

El domingo 22 de noviembre del 2009 se implementaron las manos únicas de las avenidas Rademacher (hacia el centro) y Francisco de Haro (de salida de la ciudad) para descongestionar el tránsito vehicular en la avenida Uruguay, principal arteria de ingreso y egreso a la capital de la tierra colorada.

En aquel momento hubo en un principio cierta resistencia por parte de frentistas, comerciantes y automovilistas, pero al poco tiempo se fue disipando. Como ahora, en aquel entonces también se tuvieron que reorganizar semáforos y su sincronización así como el recorrido de los colectivos urbanos.

Según los relatos de aquel primer día de implementación, no hubo incidentes, solamente algunos conductores que ingresaron a contramano, por lo que al día siguiente se reforzaron los controles en los puntos críticos.

Por otra parte, se intentó hacer lo mismo con la avenida Uruguay, pero finalmente, en julio de 2014, la medida quedó solamente en en la prohibición del giro a la izquierda y en los semáforos funcionando de manera unificada y simultánea, en busca de la agilización del tránsito y para mayor fluidez del transporte público de pasajeros.