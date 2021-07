Aumenta el optimismo ante inminente habilitación del turismo grupal

lunes 19 de julio de 2021 | 5:30hs.

Las declaraciones del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, respecto a autorizar los viajes grupales y augurar una buena temporada invernal en el contexto de pandemia fueron muy bien recibidas por los operadores turísticos de Puerto Iguazú, ya que consideran una parte esencial para la reactivación de la economía en la Ciudad de las Cataratas.

En su discurso, realizado durante una conferencia de prensa en la provincia de Salta, Lammens indicó que “seguramente en estas horas o estos días va a haber una decisión administrativa del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), autorizando de vuelta los viajes grupales”.

Y agregó: “Creemos que esta va a ser una temporada de invierno buena dentro del contexto en el que estamos”.

Si bien se espera el instrumento legal que respalde el anuncio, ya que los viajes grupales de egresados y jubilados están suspendidos, desde el gobierno de Misiones, el primer mandatario provincial, Oscar Herrera Ahuad, confirmó a El Territorio que se adherirá a la habilitación.

La autorización de los viajes grupales podría significar un incremento importante en la ocupación hotelera en Puerto Iguazú, que hoy ronda en un 50 por ciento, además de que se registre un incremento en la cantidad de visitantes que recibe el Parque Nacional Iguazú diariamente.

“Pero creo que hemos demostrado en el verano que se puede viajar, si se cumplen los protocolos, a los que el sector privado hizo un esfuerzo enorme para adecuarse”, había manifestado el funcionario nacional.

Al respecto, recordó: “Tuvimos una temporada de verano en la que más de 15 millones de argentinos se movieron por todo el país y los casos de coronavirus entre enero y febrero bajaron”.

“Tuvimos una buena semana, el balance del inicio del receso invernal es bueno, Cataratas se mantuvo en alrededor de 1.000 visitantes por día, este fin de semana se incrementó un poco, pero nuestras expectativas están puestas en la habilitación del turismo terrestre grupal y en el ingreso de turistas porteños y bonaerenses que inician el receso este lunes”, explico Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú.

Perspectivas

Por su parte, Leopoldo Lucas, titular del de Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), hizo un balance de la primera semana de receso invernal describiendo el período como bueno e hizo hincapié en las expectativas de la llegada de turistas de Buenos Aires, aunque no estima un incremento en la ocupación hotelera teniendo en cuenta que las reservas se registran con poco tiempo de anticipación al arribo al destino.

“Iguazú inició bien el receso de invierno, el balance de la primera semana nos da optimismo de cara a lo que resta de la temporada. El fin de semana pasado comenzamos con una ocupación del 50 por ciento que se mantuvo durante toda la semana, en lo que respecta a los ingresos a Cataratas se mantuvo superior a mil visitantes diarios hasta este sábado, cuando se registró un ingreso de 1.651 visitantes”, detalló.

“Seguimos apuntando al turismo nacional, sabemos que hay mucha gente con ganas de viajar. Iguazú ofrece muchas oportunidades increíbles todo el año y además la tranquilidad de ser un destino seguro, por eso esperamos que en estas dos semanas que restan de temporada, gradualmente continúe aumentando la demanda, con los turistas que aseguren sus reservas con poca anticipación de llegada al destino”, señaló Lucas.

Requisitos de ingreso por provincia

Cada jurisdicción impone sus condiciones de ingreso, pero con el objetivo de reactivar el turismo interno algunas son más flexibles que otras. Los requisitos más exigidos son la presentación del Certificado Turismo, emitido por el gobierno nacional, y un permiso provincial o declaración jurada.

En algunas provincias se exige una prueba PCR con resultado negativo y, en ciertos casos, como Misiones, Corrientes y Santiago del Estero, el hisopado es gratuito si se muestra el comprobante de algún servicio turístico.

De lo contrario y al menos en Misiones, se mantiene la exigencia del certificado negativo de Covid en sus accesos terrestres por ruta 12 o 14; y en los aeropuertos. El costo es de 2 mil pesos.

En Jujuy sólo se pide el certificado de la aplicación Cuidar para recorrer distintos atractivos como la Puna, las Yungas, la Quebrada o las Salinas Grandes, con circulación limitada entre la 1 y las 6.

Salta requiere también como único permiso el de Cuidar. Mendoza “no pide PCR para ingresar ni circular, y sólo se recomienda viajar con el permiso de circulación nacional”, indicó la ministra de Turismo provincial, Mariana Juri.

En San Juan, el secretario de Turismo, Roberto Juárez, subrayó que no se solicitan permisos de circulación interna y que “solamente se pide a quienes llegan de otras provincias la aplicación Cuidar”.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno ratificó que no habrá restricciones durante el receso invernay el único requisito es tramitar el Certificado Turismo en la app Cuidar, al menos 48 horas antes de la fecha de salida. En Córdoba se exigirá la aplicación Cuidar y el tránsito estará restringido entre las 0 y las 6, salvo actividades esenciales.

Misioneros vacunados entran gratis

Los misioneros de entre 18 y 40 años que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus tendrán entrada gratis a los parques provinciales turísticos durante todo julio, informaron fuentes de Turismo de la provincia.

La medida se tomó como una forma de incentivar a la población más joven a inmunizarse contra el Covid-19, dijo Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo provincial.

El ingreso libre será “para parques provinciales turísticos, incluidos los conjuntos jesuíticos”, señaló el funcionario, y precisó que “serán el parque Moconá, Salto Encantado, la Cruz de Santa Ana y todas las reducciones jesuíticas”.

Además, explicó que “alcanza con tener aplicada una de las dosis de cualquiera de las vacunas”.