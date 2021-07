Nena de 12 años está embarazada luego de sufrir violencia sexual

lunes 19 de julio de 2021 | 5:15hs.

El drama es más común de lo que parece, en tanto no significa que deba ser naturalizado. Otro caso de abuso sexual infantil que desencadena una maternidad forzada. Una nena de 12 años está embarazada, tras sufrir violencia sexual, y se encuentra internada en el Hospital Materno Neonatal (HMN), situado en el Parque de la Salud, en Posadas.

El HMN activó el protocolo correspondiente, no obstante el caso ya había sido denunciado por la propia familia de la niña, que es oriunda del municipio de Azara.

Según las averiguaciones que pudo hacer El Territorio, por el abuso hay un detenido. Se trata del hermano de la nena, que tiene 18 años.

El operativo de detención se realizó en Apóstoles hace varias semanas y estuvo a cargo de la Comisaría de la Mujer de esa localidad, que ayer justamente estaba organizando la Cámara Gesell para la nena, dado que esa unidad lleva adelante la investigación, de acuerdo a lo manifestado por los agentes de Azara.

Cabe aclarar que son municipios vecinos, es decir, Azara dista 20 kilómetros de Apóstoles.

Si bien desde el nosocomio no dieron ninguna información del estado de salud ni de cuántas semanas de gestación cursa la niña, por el tiempo del arresto se presume que transita de ocho o diez semanas de embarazo.

Es asistida por un equipo interdisciplinario compuesto por obstetras y psicólogos, y está acompañada por su mamá.

No hace mucho, a mediados de mayo, otra nena, también de 12 años, fue derivada desde Jardín América e internada de urgencia en el Hospital Materno tras tener un aborto, que luego de pericias se descartó que fuera clandestino. El embarazo, por ese entonces de 16 semanas, fue producto de un abuso sexual y devino en una causa judicial.

Qué dice la ley

Las leyes de protección en Argentina y desde los organismos que velan por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como lo es Unicef, establecen que detrás de un embarazo forzado se presume violencia sexual, lo cual obliga a los funcionarios del Estado a denunciar.

En Argentina el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo.

En tanto, desde mucho antes está legislado que las mujeres hasta la semana catorce, inclusive, pueden interrumpir el embarazo cuando es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

¿Pueden las niñas solicitar IVE/ILE?

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace referencia al derecho al aborto con la solicitud como único requisito hasta la semana catorce (14), inclusive, de gestación. La interrupción legal del embarazo (ILE) hace referencia al derecho al aborto en las siguientes situaciones: uno, si el embarazo es producto de una violación; y dos, si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La ley 27.610, de aplicación obligatoria en todo el país, establece que “las/os niñas/os menores de 13 años pueden acceder a la IVE/ILE con la asistencia de una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Estas/os deben participar en conjunto con la niña en la toma de decisiones y deben firmar también el consentimiento informado”.