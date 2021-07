Corona intacta

lunes 19 de julio de 2021 | 6:05hs.

River sufrió un traspié en el inicio de su participación la Liga Profesional. El conjunto de Marcelo Gallardo se vio superado por la solidez de Colón, que estrenó su título de campeón del fútbol argentino con un triunfo por 2-1 en el estadio Monumental. Los dirigidos por Eduardo Domínguez se llevaron los tres puntos a pesar de tener numerosas bajas por un brote de Covid-19 en el plantel.



Los locales salieron a la cancha con un equipo alternativo en vistas del choque que afrontarán el miércoles por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores ante Argentinos. El Sabalero, por su parte, sacó a relucir su chapa de campeón y aprovechó que el fondo de River todavía no estaba asentando para ponerse en ventaja de arranque. A los dos minutos, Facundo Mura mandó la pelota al área y Rodrigo Aliendro se hizo el espacio para definir al gol. Fue el 1-0 para los dirigidos por Eduardo Domínguez.



El tanto del Sabalero no hizo más que abrir un partido en el que las dos defensas no terminaban de ajustarse y daban ventajas a los delanteros. River pronto se volcó al ataque con la ilusión de alcanzar un rápido empate: a los 5’, Carrascal recibió en soledad ante una mala cobertura del fondo rival y, aunque tenía terreno para avanzar, decidió sacar un disparo que fue bien contenido por el arquero Chicco.



Facundo Farías, la joyita del conjunto santafesino, tuvo su chance para aumentar la cuenta, pero mandó por arriba del travesaño. Del otro lado, Carrascal empezaba a crecer y una intervención suya iba a ser clave: sobre los 13’ volvió a recibir con campo para correr y encaró hacia el arco a toda velocidad. Desesperado ante el avance del colombiano, Gonzalo Piovi lo bajó de atrás con falta e inmediatamente el árbitro Darío Herrera le mostró la roja.



Ya con diez jugadores, Domínguez dispuso el ingreso de Bruno Bianchi por Alexis Castro para intentar contener los embates del rival. River comenzó a dominar con Carrascal como eje de la ofensiva.



Gallardo apostó a aprovechar el hombre de más y a sumar peso en ofensiva, por eso mandó a la cancha a Braian Romero en lugar de Robert Rojas. Así, formó una defensa con cuatro hombres y puso al ex Defensa para buscar la igualdad antes del descanso.



Pero Colón volvió a iluminarse y el fondo del Millonario, una vez más, no pudo repeler el ataque. Yéiler Goez inició la acción y cedió en el área para Facundo Farías, quien se desprendió de su marca y sacó un centro atrás que el colombiano transformó en gol con un sutil toque.



River inició el segundo tiempo con Gonzalo Montiel, Matías Suárez y Federico Girotti en cancha. El Muñeco fue con todo con la misión de remontar el resultado: prácticamente los diez jugadores de campo del Millonario se pararon en campo rival ante un Colón que esperaba bien compacto, con la intención de salir rápido en la contra.



Al elenco local le costó generar situaciones claras de gol y el arquero Chicco se hizo figura. Fueron 45 minutos de dominio Millonario, al que otra vez le costó la instancia de la definición. Recién sobre los 46’, y luego de mucho intentar, logró el descuento a través de Matías Suárez luego de dos cabezazos en el área.



River ya se enfoca en lo que será el duelo del miércoles ante Argentinos en La Paternal. Tras el empate 1-1 en el partido de ida, los de Gallardo irán por un triunfo y el pase a cuartos.