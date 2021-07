Europa endurece restricciones para contener posibles rebrotes

lunes 19 de julio de 2021 | 6:02hs.

Pese al avance de las campañas de vacunación, el rebrote de casos de Covid-19 y la irrupción de la variante Delta encendieron las alarmas en Europa, cuyos países impulsan nuevas restricciones y medidas sanitarias para intentar contener los contagios.



En la turística isla de Mykonos, capital de la fiesta nocturna en Grecia, los bailes terminarán pronto tras la imposición de un toque de queda nocturno, el mismo horario del aplicado en la víspera en Barcelona (España).



Francia exige desde el sábado una prueba negativa de Covid de las últimas 24 horas a todos los no vacunados procedentes de Reino Unido, España, Portugal, Chipre, Grecia y Países Bajos, además de incluir en su lista “roja” de países por riesgo pandémico a Cuba, Indonesia, Mozambique o Túnez.



En ese país, casi 114 mil personas se manifestaron el sábado en diferentes ciudades, según el ministerio de Interior, para protestar contra la imposición de vacunaciones obligatorias a algunos profesionales o de un certificado sanitario para acceder a la mayoría de lugares públicos a partir de agosto.



La variante Delta trastocó los planes de muchos países europeos que habían relajado las medidas anticovid y confiaban en un verano de progresiva normalidad gracias al rápido avance de la vacunación en gran parte del continente.



El pasado sábado, responsables de la Unión Europea aseguraron haber superado a Estados Unidos en porcentaje de población que recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Pero los contagios vuelven a crecer y se augura un nuevo rebrote desbocado de esta pandemia que ya dejó más de 4 millones de muertos en el mundo.



España, por ejemplo, registra un acelerado crecimiento de contagios, especialmente entre jóvenes a quienes todavía no les tocó vacunarse, y tiene a alrededor de ocho millones de ciudadanos sometidos a toques de queda. Las muertes, sin embargo, se mantienen bajas gracias a los altos índices de vacunación.



La agencia europea de control de enfermedades (ECDC) prevé un fuerte repunte de la pandemia hasta quintuplicar el número de casos nuevos de ahora al 1 de agosto. Sin embargo, cree que el número de hospitalizaciones y decesos no crecerá tanto.