Actor de La Ley y el Orden acusado de asesinato

lunes 19 de julio de 2021 | 6:00hs.

El actor Isaiah Stokes, quien tiene a su cargo el papel de Tyrone Beckwith en la serie La ley y el orden, fue acusado el último sábado por un gran jurado de Queens, Nueva York, de haber asesinado a tiros en febrero a un hombre que estaba en el interior de un automóvil estacionado en ese barrio.



Según publicó la edición virtual de Variety, Stokes “está acusado de disparar casi once tiros”, de acuerdo a la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado de prensa, en el que agregó: “La violencia con armas de fuego es demasiado frecuente en nuestros vecindarios. No permitiremos que se convierta en la norma”.



Según los cargos, las imágenes de videovigilancia del 7 de febrero mostraban al acusado salir de un vehículo, acercarse a la ventana del lado del conductor de un Jeep Grand Cherokee y supuestamente disparar once disparos contra el automóvil, lo que hirió de muerte a Tyrone Jones, un hombre de 37 años.



Stokes fue procesado ante el juez de la Corte Suprema Kenneth Holder por una acusación formal de tres cargos, asesinato en segundo grado y dos cargos de posesión criminal de un arma, también en segundo grado. Su sentencia se conocería hoy y, enfrenta una posible pena de hasta 25 años a cadena perpetua.



En tanto, la policía no informó sobre ningún tipo de motivo acerca del tiroteo.



El reconocido actor de 41 años, ha participado en varias series y en diez películas, también incursionó en la música como rapero.